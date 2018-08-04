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Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ

04 августа 2018 16:45
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Новости Беларуси. Литовский хор, запах цеппелин и народный танец «Кубелас». 4 августа с культурой страны-соседки можно было познакомиться в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -1

Праздник приурочен к столетию восстановления независимости. День культуры Литвы для нас уже стал традицией, его отмечают второй год подряд.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -4

Побывать в Литве, не покидая Минск. Балтийское море, рай для шопоголиков и цеппелины. Такой, многие из тех, кто пришел сегодня в центр Минска, видят Литву. А вот – хлеб кучуки, который литовцы называют священным, для белорусов будет в новинку.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -7

Энергичные танцы, викторина на знание блюд: литовские актеры, музыканты и повара удивляют гостей Верхнего города

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -9

Ирина Афанасьева, член общественного объединения литовцев «Витис»:
Мы предлагаем попробовать национальный литовский хлебушек, который приносят друг другу для пожелания счастья на праздники.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -12

Рамуне Навицкиане, руководитель хора «Мелодия»:
Вчера мы смотрели ваш город. И теперь мы хотим донести не о нас, какие мы, а как у вас хорошо, какой у вас город красивый.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -15

В Верхнем городе 4 августа каждый смог найти занятие по вкусу. Послушать литовский хор, полюбоваться национальными костюмами, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и тут же их продегустировать.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -18

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -20

Кристина Федорович, СТВ:
Сполна развеять типичную ассоциацию с Литвой, цеппелинами можно было здесь. Литовская кухня – самый оживленный участок Верхнего города. Наравне с цеппелинами спросом пользуется такое блюдо как ведарас.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -23

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -25

Пока хозяйки запоминали рецепт, изыск разлетался полным ходом.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -28

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -30

Надо сказать, что на вкус литовская кухня схожа с нашей. Основной ингредиент – картофель. Прибалтийский ветер и пейзажи, конечно, привезти в Беларусь не удалось. Но стоит пройти чуть дальше, и портрет Литвы вырисовывается полностью. Здесь расположились выставка живописи, художественная обработка дерева, вышивание и изготовления кукол.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -33

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -35

Николай Логвин, почетный консул Республики Беларусь в г. Клайпеде:
Литва и Беларусь испокон веков ближайшие соседи. И я очень рад, что литовские артисты смогут представить искусство своего народа.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -38

Знакомство с культурой разных стран мира продолжится в Минске до конца сентября. Уже 5 августа эстафету примет День Польши.

Праздник литовской культуры развернулся в Верхнем городе: как белорусы знакомились с творчеством и кухней страны-соседки? Репортаж СТВ -41

# Беларусь-Литва # Культура # Ирина Афанасьева # Рамуне Навицкиане # Николай Логвин # Фотофакт

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