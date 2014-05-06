Праздничный концерт к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошел в Минске

Новости Беларуси. Праздничный концерт к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 6 мая собрал участников Великой Отечественной войны во Дворце детей и молодежи. Ветеранов порадовали музыкальными номерами и творческими инсценировками.

Герои праздничного вечера вспомнили военную и послевоенную молодость. А юные минчане искренне поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Шершавин, ветеран Великой Отечественной войны:

Много лет прошло с тех пор, как война кончилась, много лет прошло после того, что пережито за время войны, сразу после войны тоже времена были нелегкие. А теперь только радоваться жизни.