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Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене

15 мая 2017 16:52
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Новости Беларуси. В честь этой цирковой династии в Гомеле названа улица, а слава о ней разлетелась далеко за пределы нашей страны. Пятое поколение покорителей арены сегодня вместе со всей планетой отмечает скромный праздник. Для рода Абель международный день семей – ещё один повод признать,

что только благодаря традициям своего рода можно достичь многое.

Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене-1

Анастасия Сарасеко, директор Дома культуры, правнучка Валерия Абеля:
Именно в семье рождаются те самые немыслимые трюки, идеи и сюжеты, которые можно потом воплощать на сцене.

Семья – это самое драгоценное, что есть у каждого.

И безусловно наши бабушки дедушки, наши мамы, папы, мы их очень любим. Тот семейный очаг, круглый стол, за которым мы собираемся на каждый праздник, неотъемлемая часть наших традиций.

Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене-4

Основал великую цирковую династию Валерий Абель. Его имя и носит улица в Гомеле.

Всего же эта семья воспитала более 150 артистов.

Ими созданы десятки оригинальных цирковых номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фотофакт # Цирк # Анастасия Сарасеко

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