Правнучка Валерия Абеля: именно в семье рождаются те самые трюки, идеи и сюжеты, которые можно воплощать на сцене

Новости Беларуси. В честь этой цирковой династии в Гомеле названа улица, а слава о ней разлетелась далеко за пределы нашей страны. Пятое поколение покорителей арены сегодня вместе со всей планетой отмечает скромный праздник. Для рода Абель международный день семей – ещё один повод признать, что только благодаря традициям своего рода можно достичь многое.

Анастасия Сарасеко, директор Дома культуры, правнучка Валерия Абеля:

Именно в семье рождаются те самые немыслимые трюки, идеи и сюжеты, которые можно потом воплощать на сцене.

Семья – это самое драгоценное, что есть у каждого. И безусловно наши бабушки дедушки, наши мамы, папы, мы их очень любим. Тот семейный очаг, круглый стол, за которым мы собираемся на каждый праздник, неотъемлемая часть наших традиций.

Основал великую цирковую династию Валерий Абель. Его имя и носит улица в Гомеле.