Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Березино, где разместилась заброшенная усадьба Потоцких 19 века. С лицевой стороны дворец обнесен высокими забором, а с обратной – плотно окружен сорняками.

Окна и двери заколочены, стены покрыты надписями вандалов. Но масштаб усадьбы впечатляет – почти 1.200 квадратных метров. А это всего лишь летняя резиденция Потоцких, куда они приезжали раз в год.

Тамара Круталевич, заведующая отделом библиотечного маркетинга Березинской центральной районной библиотеки:

После революции тут обосновалась школа, потом приют для сирот. И даже в 1924 году вырос детский городок. Тут воспитывались 150 детей, не только с Березинского района.

За дворцом протекает река, поэтому как-то усадьбу хотели сделать частью спортивно-туристического комплекса с гребной базой. 9 лет назад здание даже выкупили.

Строительная фирма должна была за пять лет провести реконструкцию поместья. Но в сроки не уложилась. Объяснили так: дом изначально приобретали для потомка рода Потоцких, но тот умер, не перечислив деньги на реставрацию. Найдет ли усадьба нового хозяина, пока неизвестно. Каждый год она всё больше разрушается, а значит, на ее обновление понадобится еще более внушительная сумма.

Реконструкция исторических зданий часто вызывает споры. Кому-то сложно почувствовать «дух эпохи» в обновленном здании. Где-то реставрация может быть проведена недостоверно.