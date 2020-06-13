«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Александра Кривоносова, прихожанка костёла Божьего Тела:

Мое предназначение по жизни – служить Богу. И это выражается и в моей профессии (работаю я доктором), и в пении на святой имше. Я очень радуюсь, когда мои песни откликаются в сердцах других. Более сознательно к Богу я пришла где-то в 15 лет. В Красном костеле это было, в Минске. Меня очень впечатлила игра на гитаре одной девушки. И с того момента я начала ходить туда каждое воскресенье. Потом пришел к нам молодой ксендз, стала собираться молодежь. Тут можно найти себя, настоящих друзей. Когда есть молодежь – есть будущее.