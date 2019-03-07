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Последнюю песню Игоря Лученка для «Песняров» исполнили в студии СТВ

07 марта 2019 09:45
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Валерий Скорожонок.

Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин

Что Вы исполните для наших женщин сегодня?

Валерий Скорожонок, певец:
Я хочу исполнить песню, это одна из любимых моих песен и я горжусь тем, что именно для меня эту песню написал наш великий друг ансамбля «Песняры» и мой личный, который ушёл в прошлом году из жизни, Игорь Михайлович Лученок. Это была его последняя песня для ансамбля «Песняры». Песня на стихи белорусского поэта Яна Чечота «Пташка».

Последнюю песню Игоря Лученка для «Песняров» исполнили в студии СТВ -1

Песня в исполнении Валерия Скорожонка – в видеоматериале.

# Музыка # Культура # Валерий Скорожонок # Фотофакт # Музыка

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