Последнюю песню Игоря Лученка для «Песняров» исполнили в студии СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Валерий Скорожонок.

Зачем Валерий Скорожонок 8 марта ходит к Вечному огню и почему Мулявин ориентировал «Песняров» на женщин

Что Вы исполните для наших женщин сегодня?

Валерий Скорожонок, певец:

Я хочу исполнить песню, это одна из любимых моих песен и я горжусь тем, что именно для меня эту песню написал наш великий друг – ансамбля «Песняры» и мой личный, который ушёл в прошлом году из жизни, Игорь Михайлович Лученок. Это была его последняя песня для ансамбля «Песняры». Песня на стихи белорусского поэта Яна Чечота «Пташка».