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Полное боевое снаряжение рыцаря ВКЛ 16-го века нашли в Беларуси археологи

17 июня 2014 13:30
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Новости Беларуси. Археологи нашли под Мстиславлем элементы рыцарского доспеха 16-го века. Они принадлежали воину Великого Княжества Литовского. Новые артефакты найдены на том же месте, где в августе 2013 года был обнаружен уникальный шлем и сам доспех. Сейчас найденные предметы переданы на реставрацию.

Планируется, что эта рыцарская экипировка будет презентована на средневековом фэсте в конце июля 2014.

Подобная находка вызывает большой интерес, так как представляет собой практически полное боевое снаряжение рыцаря, и является уникальной на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Культура # Рыцари

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