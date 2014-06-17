Полное боевое снаряжение рыцаря ВКЛ 16-го века нашли в Беларуси археологи

Новости Беларуси. Археологи нашли под Мстиславлем элементы рыцарского доспеха 16-го века. Они принадлежали воину Великого Княжества Литовского. Новые артефакты найдены на том же месте, где в августе 2013 года был обнаружен уникальный шлем и сам доспех. Сейчас найденные предметы переданы на реставрацию.

Планируется, что эта рыцарская экипировка будет презентована на средневековом фэсте в конце июля 2014.

Подобная находка вызывает большой интерес, так как представляет собой практически полное боевое снаряжение рыцаря, и является уникальной на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.