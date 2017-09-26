Беларусь на ладошке: история создания полонеза Огинского «Прощание с Родиной»

Михаил Огинский родился 25 сентября 1765 года в Польше, недалеко от Варшавы, в поместье Гузув. Будущего композитора воспитывали как будущего главу государства. Для этого из Европы пригласили одного из лучших репетиторов. Самого Жана Ролена, который занимался воспитанием австрийского императора Леопольда II.

В 1784 году, когда Михаилу Огинскому исполнилось 19 лет, он стал депутатом сейма, в 24 года он служил послом Речи Посполитой в Недерландах и Великобритании.

А в 1793 году в возрасте 28 лет стал великим министром финансов Великого Княжества Литовского.

В это же время Михаил Огинский написал очень много музыкальных произведений. Некоторые из них стали популярными в Российской империи и лично понравились Екатерине II. Хотя отношения между странами были весьма враждебными.

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