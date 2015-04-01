Самый длинный в Беларуси купальский пояс изготавливают мастера Могилевской области

Новости Беларуси. Самый длинный купальский пояс в Беларуси соткут к празднику «Александрия собирает друзей». Работа над созданием аутентичного шедевра уже началась. На поясе будут традиционные орнаменты всех регионов Могилевской области. Как говорится, свою «руку мастера» приложат мастера из каждого района Приднепровского края.

Елена Савченко, член Союза мастеров по ткачеству:

Чтобы получился узор, меняем ниточки в определенном порядке. Красные и белые. Белые опускаем вниз, а красные поднимаем, и наоборот.

Чтобы сохранить традиционные мотивы орнамента, нужна большая щепетильность в работе – говорит настоящий профи своего дела, мастер по ткачеству Елена Савченко. Сейчас над созданием самого длинного в Беларуси купальского пояса работают мастера Могилева. Когда ткачихи города на Днепре закончат свой узор, их работу подхватят другие регионы.

Елена Савченко, член Союза мастеров по ткачеству:

Этот пояс будут продолжать ткать лучшие наши ткачихи всей области. В этом поясе будут сочетаться орнаменты всех: каждая ткачиха приезжает из своего региона и ткет свой узор.

Еще совсем недавно в Могилевской области были лишь несколько мастеров, которые владели старинными навыками ткачества. Однако с каждым годом количество профессионалов растет. А это значит, что традиции белорусов со временем не канут в Лету.

Наталья Доменикова, координатор проекта, народный мастер Республики Беларусь, председатель Союза мастеров по Могилевской области:

Если раньше у нас была только одна ткачиха в Кировском районе, то сейчас уже у нас в 11 районах развито очень хорошо ткачество. Надеюсь, что наш пояс будет самым красивым, ярким, насыщенным не только в Могилевской области, но и в Беларуси.

Народный пояс дружбы представят на традиционном купальском празднике в деревне Александрия Шкловского района. Здесь организаторы не только покажут полотно, но и предложат гостям вложить в него частичку себя.

Ольга Панфилович, ученик мастера по ткачеству:

На самом празднике в Александрии любой желающий может придти, сам попробовать соткать определенную часть узора. Конечно, под чутким руководством мастеров. И работа будет продолжаться в следующем году. Этот пояс закончен не будет.

Традиционный купальский пояс наши предки изготавливали шириной 3 см, а максимально длина достигала трех метров. Современные же мастера к созданию купальского пояса подошли с наибольшим размахом. Его ширина – 15 см, а длина достигнет не меньше 20.

Но это далеко не предел, ведь каждый год работа над его созданием будет продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СВ.