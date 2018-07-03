Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище

К великому удивлению, картина не просто в хорошем – в идеальном состоянии. И здесь впору вспомнить, где и у кого Волков учился живописи.

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь: Картина должна сохраняться. И художник должен знать, как сделать так, чтобы его картина хранилась долго. Чтобы она не разрушалась, не трескалась.

То есть, это всё тоже – законы химии, физики.

Всему этому учили в Петербурге. Он, конечно, этому учил своих студентов. Наша задача, как музея – хранить вечно. Реставрационные технологии же тоже не стоят на месте. Способность законсервировать произведение – она тоже меняется. То есть, может быть, что-то было неизвестно 50 лет назад, а через 50 лет мы будем знать, как это делать навсегда.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале