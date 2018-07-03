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Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище

03 июля 2018 19:21
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2005 год. После четвертьвекового забвения гигантское полотно «Освобождение Минска» Валентина Волкова, наконец, снимают с барабана.

Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище-1

Главное опасение искусствоведов – состояние красочного слоя.

Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище-4

Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище-6

К великому удивлению, картина не просто в хорошем – в идеальном состоянии. И здесь впору вспомнить, где и у кого Волков учился живописи.

Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище-9

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Картина должна сохраняться. И художник должен знать, как сделать так, чтобы его картина хранилась долго. Чтобы она не разрушалась, не трескалась.

Чтобы от неё не отваливалась краска.

Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище-12

То есть, это всё тоже – законы химии, физики.

Всему этому учили в Петербурге. Он, конечно, этому учил своих студентов. Наша задача, как музея – хранить вечно. Реставрационные технологии же тоже не стоят на месте. Способность законсервировать произведение – она тоже меняется. То есть, может быть, что-то было неизвестно 50 лет назад, а через 50 лет мы будем знать, как это делать навсегда.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Ольга Архипова

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