Показываем, как картину Волкова «Освобождение Минска» снимают с барабана после 25 лет в хранилище

2005 год. После четвертьвекового забвения гигантское полотно «Освобождение Минска» Валентина Волкова, наконец, снимают с барабана.
2005 год. После четвертьвекового забвения гигантское полотно «Освобождение Минска» Валентина Волкова, наконец, снимают с барабана.
Главное опасение искусствоведов – состояние красочного слоя.
К великому удивлению, картина не просто в хорошем – в идеальном состоянии. И здесь впору вспомнить, где и у кого Волков учился живописи.
Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Картина должна сохраняться. И художник должен знать, как сделать так, чтобы его картина хранилась долго. Чтобы она не разрушалась, не трескалась.
Чтобы от неё не отваливалась краска.
То есть, это всё тоже – законы химии, физики.
Всему этому учили в Петербурге. Он, конечно, этому учил своих студентов. Наша задача, как музея – хранить вечно. Реставрационные технологии же тоже не стоят на месте. Способность законсервировать произведение – она тоже меняется. То есть, может быть, что-то было неизвестно 50 лет назад, а через 50 лет мы будем знать, как это делать навсегда.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале