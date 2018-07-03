«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967): Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась картина Волкова «Освобождение Минска».

Очень много было зарубежных гостей. Особенно были такие «Поезда дружбы» из ГДР. И к нам каждый день, в такие дни, когда прибывал поезд, приходило 400 человек.

Они не видели картин такого размера.

Помню впечатления зарубежных посетителей, в том числе, из ГДР, которые очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит.