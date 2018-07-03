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«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели

03 июля 2018 18:06
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Нина Марченко, научный сотрудник Государственного художественного музея БССР (1962-1967):
Вот на этой стене, где сейчас висит великолепный Айвазовский, экспонировалась картина Волкова «Освобождение Минска».

Здесь аншлаг был постоянно.

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели-1

Очень много было зарубежных гостей. Особенно были такие «Поезда дружбы» из ГДР. И к нам каждый день, в такие дни, когда прибывал поезд, приходило 400 человек.

Они не видели картин такого размера.

Помню впечатления зарубежных посетителей, в том числе,  из ГДР, которые очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит.

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели-3

Игорь Позняк, СТВ:
С этой картиной та же история, как с вином – чем старше, тем дороже?

«Очень деликатно спрашивали, сколько эта картина стоит»: как немцы на «Освобождение Минска» смотрели-5

Нина Марченко:
Естественно. Вы же слушаете последние известия – сколько стоят картины сейчас импрессионистов. Называли совершенно безумные суммы за произведения Ван Гога.

Поэтому – чем старше, тем дороже.

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