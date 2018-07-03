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«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

03 июля 2018 18:05
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За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей.

Правда, и этот гонорар Валентин Волков не считает достойным.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-1

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-3

И дело здесь – не в высоких запросах мастера.

Работа над полотном выливается в колоссальные расходы на оплату мастерской, специального освещения и счетов за электричество.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-6

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-8

Татьяна Иванова, заведующий отделом Белорусского архива-музея литературы и искусства:
Волков писал, что, подписывая договор, он не сильно вникал в технические и финансовые подробности. Однако, когда начались материальные трудности в работе, в жизни, он просил в письме предоставить ему больше денег, ссылаясь на то, что такая работа стоит намного дороже.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-11

И в Москве за такую же картину заплатили 250 тысяч.

«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР-14

Из писем Валентина Волкова:
К сожалению, должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил. И несмотря на то, что работал, не покладая рук, я был вынужден выслушивать от них постоянные упрёки в затягивании работы, причем упрёки несправедливые.

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# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Татьяна Иванова

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