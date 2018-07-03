«Должного внимания к своему труду со стороны заказчиков я не встретил»: показываем письма художника Волкова правительству БССР

За главную работу всей своей жизни – «Освобождение Минска» – художник получает астрономический по тем временам гонорар – 100 тысяч ещё дореформенных рублей. Правда, и этот гонорар Валентин Волков не считает достойным.

И дело здесь – не в высоких запросах мастера. Работа над полотном выливается в колоссальные расходы на оплату мастерской, специального освещения и счетов за электричество.

Татьяна Иванова, заведующий отделом Белорусского архива-музея литературы и искусства:

Волков писал, что, подписывая договор, он не сильно вникал в технические и финансовые подробности. Однако, когда начались материальные трудности в работе, в жизни, он просил в письме предоставить ему больше денег, ссылаясь на то, что такая работа стоит намного дороже.

И в Москве за такую же картину заплатили 250 тысяч.