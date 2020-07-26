«К Беларуси отношение очень такое, как праздник». Руслан Алехно о «Голосе», «фанере», райдере и благотворительности

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Руслан Алехно сегодня – это белорусский певец российской эстрады или как-то по-другому?

«Считаю себя белорусским певцом на российской эстраде» Руслан Алехно, певец:

Меня как только не ассоциируют. Каждый по-разному. Лично я считаю себя белорусским певцом на российской эстраде. В большинстве случаев меня так и ассоциируют там. Потому что, всё-таки, понимаешь, часть культуры страны есть во мне, есть в моей музыке, есть в тех песнях, которые написали для меня. Ким Брейтбург «Две сестры – Беларусь и Россия», «Белорусское Полесье», популярная музыка – это «Необыкновенная», самый первый хит, который появился в моей жизни.



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

Вадим Щеглов:

Многие артисты, особенно начинающие, после больших проектов телевизионных: «Евровидение», «Голос» – народная слава их поднимает на такой общий Олимп музыкальный. Год-два-три они ловят «звезду», а потом разочарование происходит. И в них. И их, может, быть разочарование. Вот таких же примеров очень много, можно бесконечно перечислять. Как тебе удалось после такого большого проекта, как «Народный артист», благодаря которому миллионы телезрителей бывшего Советского Союза узнали о тебе, как тебе удалось не просто удержаться, но и не свалиться оттуда?



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

«Если я назову победителя одного из шоу «Голос» – ты назовёшь хоть одну песню?» Руслан Алехно:

Очень такой ты глубокий вопрос сейчас задал. С глубоким смыслом. Ты же понимаешь, всё начиналось в городе Бобруйске. Собственным трудом: от ресторана, ансамбля песни и танца, после ансамбля песни и танца, а помимо этого конкурсы были белорусской эстрады, «Народный артист», дальше Греция, «Евровидение», Институт культуры в России, магистратура и так далее, тот же конкурс, шоу «Голос», «Один в один» проект. Ведь всё это опыт. Собственным трудом, шаг за шагом я шёл к чему-то, к каким-то целям, на тот момент, если мы говорим «Народный артист» – победа в «Народном артисте». Потому что, приходя на конкурс просто участвовать, поверь мне, никто не идёт туда просто участвовать, в любой конкурс, все идут за победой. Это уже после тогда, когда ты не занимаешь призовое место, ты говоришь о том, что, действительно, участие лучше, чем победа. А что ты можешь сказать в своё оправдание? Когда ты идёшь шаг за шагом, в тот или иной период жизни, к мечте, к какой-то цели, идёшь дальше-дальше – ты развиваешься как артист, ты получаешь этот опыт. И плохой опыт, и хороший опыт. И тогда ты ценишь, вообще, в принципе, то, что ты делаешь, эту профессию – для чего ты стоишь на сцене, зачем тебе это нужно. Сумасшедшая конкуренция сегодня, большая конкуренция. Проект «Голос» – что он выдаёт. Сегодня ты не имеешь образования, ты можешь пойти на проект «Голос», на главный канал страны в России, и стать «звездой». Вопрос другой: будет ли у тебя репертуар свой. Но, по факту, ты «звезда». По факту, ты известен. О тебе говорят, о тебе пишут какое-то количество времени. Да, ты на этом делаешь, в хорошей степени, кто-то делает пиар, кто-то делает дуэт. Но я тебе скажу, если я сейчас назову тебе победителя какого-то проекта, одного из шоу «Голос» – ты назовёшь хоть одну песню? Просто, хотя бы, одну песню. Вадим Щеглов:

Ты сказал о телевизионных проектах больших, которые критикуют, прежде всего, профессиональные артисты, опасаясь где-то конкуренции. Но в то же время, в Беларуси, если говорить о нашем рынке, таких проектов, наверняка, на белорусском телевидении не хватает. И артисты перспективные, молодые вынуждены ехать, как ты в своё время, либо в Москву, либо в Киев, либо в Варшаву. Сегодня есть такие попытки: воссоздать по франшизе шоу. С учётом пандемии планы скорректировали. Но как ты считаешь, не поздно ли мы спохватились? Может быть, формат этот уже отходит?



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

Руслан Алехно:

Ты знаешь, учиться никогда не поздно. И, в принципе, это хорошая история для того, чтобы как-то остановить вот этот поток. Мы говорим в контексте: об артистах, которые уезжают в ту или иную страну из Беларуси. Потому что ведь в Беларуси очень много талантливых ребят. И более того, в последнее время популярна музыка другая, не та, которую я исполняю, а более молодёжный хип-хоп и тому подобное. Есть очень много удачных проектов. Я вот за это время нахождения здесь услышал о некоторых именах, я их не знал даже. И эти имена – 36 миллионов просмотров в YouTube, уже подписаны контракты с московскими продюсерскими центрами, с какими-то лейблами. Понятно, что музыка определённого формата, определённого даже зрителя, возрастного даже зрителя, определённого возраста. И если мы говорим о каком-то музыкальном проекте. Пусть это будет, повторяется этот проект, который прошёл в России либо в Украине, и сейчас он будет в Беларуси – это хорошая возможность для того, чтобы люди, наше поколение молодых артистов не уезжали, зацепившись за этот конкурс. Всё-таки, конкурс даёт возможность показать себя большему количеству людей через телевидение. «Не готово телевидение показывать «живые» концерты» Вадим Щеглов:

О фонограмме поговорим. Было время, когда российскую особенно эстраду захлестнули буквально песни «под фанеру». Даже был принят специальный закон, где артистам запрещалось петь «под фанеру». Руслан Алехно:

Инициатором был Иосиф Давыдович Кобзон. Вадим Щеглов:

Исполнение под фонограмму – это необходимость или профессиональная непригодность? Руслан Алехно:

И то, и другое. Если мы берём концерт, посвящённый Дню матери. На сцене выступают 25-30 артистов, у каждого свой звукорежиссёр. Проходит концерт в Кремлёвском дворце, снимает телевидение. Сегодня, на самом деле, я беру конкретный контекст концерта, не готово телевидение показывать «живые» концерты. Если это не шоу какое-то, где всё выстроено, как мы участвовали в «Один в один», «Народный артист».



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

Это очень плохо. Потому что это твоя профессия. Ты учился этому. И ты приходишь, по сути, ты, как бы, изображаешь неестественно эмоции. Да, ты записал эту песню, но ты выходишь, как бы, с одной стороны, ты не особо напрягаешься, но с другой стороны, ты и напрягаешься, потому что, всё-таки, не дай Бог, остановится фонограмма или что-то другое. Вадим Щеглов:

У любого артиста есть райдер. Я помню по «Славянскому базару», когда читаешь – и перекрасить обои в другой цвет, и только такой автомобиль, а никакой другой. У тебя, я так понимаю, всё в этом плане просто. О райдере: «Представляешь, если тебя встретят на «Газели», где кресла не откидываются?» Руслан Алехно:

Почему? У меня, на самом деле, не так всё просто, как кажется. Райдер состоит из 40 страниц. Шторы одного цвета, автомобиль… Это шутка. Всё гораздо проще. Потому что там прописаны просто какие-то моменты, которые, как бы, обязаны быть. Просто формально. Перелёт определённого класса, автомобиль. Потому что, посуди сам… Летели мы как-то в Новый Уренгой в этом году, вылетели из Москвы, летели 3,5 часа на самолёте, перелёт у нас был – в 00:10 вылет, 3,5 часа, это уже сон нарушен. Дальше нужно было ехать на автомобиле 4,5 часа. Ты садишься после самолёт в автомобиль и едешь 4,5 часа. Приезжаешь туда – у тебя уже голова никакая. Я спать не могу, если я, хотя бы, ночью проснулся, какой-то шум меня разбудил, я уже не усну. Ты приезжаешь на место, у тебя должен быть какой-то завтрак – есть не хочу, пойти полежать – ну, пойду, полежу. Саундчек нужно делать. И в этот же день тебе нужно работать концерт. И ты представляешь, если тебя встретят на «Газели», где кресла не откидываются? Ну просто формально. Понимаешь, это те условия, которые создаются для артиста, для того чтобы состоялся именно сам концерт, само выступление. К тебе я приеду на велосипеде, и я тебе ничего не скажу. Но есть такие перелёты, которые требуют просто отдыха. А для нас главное – это отдых. Потому что если я не буду спать, то я не буду звучать. Я имею в виду голос. О фестивале Гурцкой: «Что бы у меня ни происходило в этот день, я всегда отменяю всё, чтобы поддержать этого человека» Вадим Щеглов:

Шоу-бизнес и благотворительность. Многие артисты сейчас этим занимаются. Кто-то лезет в такие достаточно закрытые темы, кто-то, наоборот, пытается эту историю как-то развивать и получает обвинения поклонников в том, что на такой истории можно пиариться. Вот что благотворительность для тебя?



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

Руслан Алехно:

Я вот не очень хочу говорить насчёт благотворительности. Благотворительность занимает определённое место в моей жизни. Она есть всегда. Очень много приходит сообщений о помощи, репостов каких-то, в основном, связано с детьми. Просто массово. Мы стараемся тоже не обходить такие проблемы стороной. Есть побольше какие-то вопросы, поглобальнее в чём-то, есть просто, например, проект, который называется «Белая трость». Диана Гурцкая проводит на сегодняшний день уже 5-ый фестиваль. В этом году 14 октября, как раз на мой день рождения будет. Посвящён детям слабовидящим всей страны. И что бы у меня ни происходило в этот день, я всегда отменяю всё, чтобы поддержать этого человека.



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

И каждый нормальный человек, неважно какой профессии, чем бы ты не занимался, но если тебя попросят о помощи, неужели ты не поможешь? Да поможешь, конечно. Если ты имеешь нормальное чувство сострадания, чувство уважения к другому человеку. У меня есть одна идея, она касается, скорее, уже религиозной составляющей. То есть у нас есть много каких-то памятников таких духовных, относящихся к ценностям культурным. Если мы возьмём город, то в городе есть Бобруйская крепость знаменитая.

И мне кажется, тоже, может быть, подумать, в каком-то формате, в каком-то проекте сделать что-то, воссоздать одно из зданий. Может быть, сделать музей, может быть, в таком формате, где люди могли бы приходить и узнавать историю. Потому что сейчас не каждый посещает музей, не каждый читает историю. Сейчас мы все поглощены Интернетом. Вадим Щеглов:

Ты много путешествуешь: и по России, и по другим странам. Тебя, как белорусского артиста, и, вообще, как белоруса, как принимают?



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official

Руслан Алехно:

Меня очень часто приглашают, как белорусского артиста. Именно исполнить песню на белорусском языке. И мне это нравится. «В деревне попросить попить – не воду вынесут, а молоко». Может быть, это и есть характер нашей страны» Вадим Щеглов:

А как, вообще, к Беларуси отношение, к белорусам? Руслан Алехно:

К Беларуси отношение, неудивительно, положительное. И очень такое, как праздник. Позитивное. «Какая красивая страна! А какие у вас дороги! А какие у вас продукты!»



Источник фото: instagram.com/ruslan_alehno_official