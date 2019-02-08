Поэтический автобус курсирует по улицам Минска

Новости Беларуси. Послушать стихи белорусских поэтов 8 февраля могут пассажиры поэтического автобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Послушать стихи белорусских поэтов 8 февраля могут пассажиры поэтического автобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его маршрут проходит по столичному проспекту Победителей от Дворца спорта до «Белэкспо», где в эти дни проходит Минская международная книжная выставка-ярмарка. Присоединиться к творческому туру можно до 7 вечера на любой остановке по ходу движения автобуса.
Сегодня свои стихи пассажирам дарят Александр Быков, Регина Ревтович, Анастасия Шведко и другие белорусские авторы. В путешествие отправились и юные писатели, среди них София Ворса – лауреат международных литературных конкурсов.
София Ворса, писательница:
Это так интересно, что мы можем отправиться в путешествие с прекрасными поэтами, потому что их произведения мы видели в школьной программе, а тут они вживую. В рамках книжной выставки была и презентация моей книги, которая прошла просто невероятно. Моя книга о жизни незрячей девушки. Главная идея - я хотела показать то, что слепые люди такие же, как и мы. Они также чувствуют, у них те же страхи.
В путешествие с белорусскими писателями можно будет отправиться и 9 февраля с 10 до 19 часов. Литературную эстафету подхватят Александр Ковалёнок, Анатолий Матвиенко, Ольга Шпакевич и другие минские поэты.