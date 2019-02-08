Поэтический автобус курсирует по улицам Минска

Его маршрут проходит по столичному проспекту Победителей от Дворца спорта до «Белэкспо», где в эти дни проходит Минская международная книжная выставка-ярмарка. Присоединиться к творческому туру можно до 7 вечера на любой остановке по ходу движения автобуса.

София Ворса, писательница:

Это так интересно, что мы можем отправиться в путешествие с прекрасными поэтами, потому что их произведения мы видели в школьной программе, а тут они вживую. В рамках книжной выставки была и презентация моей книги, которая прошла просто невероятно. Моя книга о жизни незрячей девушки. Главная идея - я хотела показать то, что слепые люди такие же, как и мы. Они также чувствуют, у них те же страхи.