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Поэтический автобус курсирует по улицам Минска

08 февраля 2019 11:46
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Новости Беларуси. Послушать стихи белорусских поэтов 8 февраля могут пассажиры поэтического автобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поэтический автобус курсирует по улицам Минска-1

Его маршрут проходит по столичному проспекту Победителей от Дворца спорта до «Белэкспо», где в эти дни проходит Минская международная книжная выставка-ярмарка. Присоединиться к творческому туру можно до 7 вечера на любой остановке по ходу движения автобуса.

Поэтический автобус курсирует по улицам Минска-4

Сегодня свои стихи пассажирам дарят Александр Быков, Регина Ревтович, Анастасия Шведко и другие белорусские авторы. В путешествие отправились и юные писатели, среди них София Ворса – лауреат международных литературных конкурсов.

Поэтический автобус курсирует по улицам Минска-7

София Ворса, писательница:
Это так интересно, что мы можем отправиться в путешествие с прекрасными поэтами, потому что их произведения мы видели в школьной программе, а тут они вживую. В рамках книжной выставки была и презентация моей книги, которая прошла просто невероятно. Моя книга о жизни незрячей девушки. Главная идея - я хотела показать то, что слепые люди такие же, как и мы. Они также чувствуют, у них те же страхи.

Поэтический автобус курсирует по улицам Минска-10

В путешествие с белорусскими писателями можно будет отправиться и 9 февраля с 10 до 19 часов. Литературную эстафету подхватят Александр Ковалёнок, Анатолий Матвиенко, Ольга Шпакевич и другие минские поэты.

# Необычное # Культура # София Ворс # Фотофакт

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