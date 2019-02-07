Прямой эфир

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»

07 февраля 2019 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Музыкальные успехи. Коллектив Борисовской школы № 2 получил сразу три награды международного фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-1

На многожанровом конкурсе искусства «Поколение Z» выступил ансамбль «Хуторок» с участниками среднего возраста (с маленькими артистами из «Хуторочка»). А в отдельной номинации – духовые инструменты – продемонстрировал свой талант девятиклассник Анатолий Беляев. Парень уже восьмой год не выпускает из рук трубу. Удивляет не только своих родителей и учителей, но и иностранное жюри. Уже дважды был на сцене в Болгарии.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-4

Анатолий Беляев, ученик Борисовской СШ № 2:
Большое волнение было в день конкурса, особенно за пять минут до выступления. Еще на сцене играет другой человек, а ты подходишь и всё начинаешь осознавать. Это сложно. Хочу путешествовать, добиться успехов в музыке.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-7

Анатолий Тарасенко, преподаватель по духовым и ударным инструментам Борисовской СШ № 2:
Это наша звездочка. Нет года, чтобы он не участвовал в конкурсе. В прошлом году у нас было несколько городских, республиканских и международных конкурсов. В этом году их не меньше.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-10

Ирина Денисова, преподаватель по классу гитары Борисовской СШ № 2:
Мы готовимся сейчас с малышами ( с «Хуторочком») к дистанционному конкурсу «Новый аккорд». Это только гитарный конкурс, он тоже международный. Также хотим записать видеоклип со старшими. Надеюсь, у нас получится.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-13

Ансамбль «Хуторок» существует уже 10 лет. Здесь занимаются как девочки, так и мальчики. Среди музыкальных инструментов преобладает гитара, но в арсенале также домра и мандолина. Не так давно появился коллектив «Хуторочек», который начал свои первые шаги сразу с побед. Борисовская школа № 2 имеет четыре творческих профиля – музыкальный, театральный, художественный и хореаграфический.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-16

Уже с первых классов дети проходят специальные тесты, определяющие их способности и таланты. А за их развитие в дальнейшем берутся учителя-профессионалы.

Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»-19

# Музыкальное искусство # Культура # Анатолий Беляев # Анатолий Тарасенко # Ирина Денисова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три тысячи литературных километров. Чем удивляет XXVI Международная книжная выставка-ярмарка?
07 февраля 2019 18:08

Три тысячи литературных километров. Чем удивляет XXVI Международная книжная выставка-ярмарка?

«Я потрясена. Очень много писателей»: что говорят посетители и участники Минской книжной ярмарки
07 февраля 2019 14:53

«Я потрясена. Очень много писателей»: что говорят посетители и участники Минской книжной ярмарки

Издания ко II Европейским играм презентовали на Международной книжной ярмарке в Минске
07 февраля 2019 12:09

Издания ко II Европейским играм презентовали на Международной книжной ярмарке в Минске