Ансамбль из Борисова «Хуторок» получил три награды международного фестиваля «Поколение Z»

Новости Беларуси. Музыкальные успехи. Коллектив Борисовской школы № 2 получил сразу три награды международного фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На многожанровом конкурсе искусства «Поколение Z» выступил ансамбль «Хуторок» с участниками среднего возраста (с маленькими артистами из «Хуторочка»). А в отдельной номинации – духовые инструменты – продемонстрировал свой талант девятиклассник Анатолий Беляев. Парень уже восьмой год не выпускает из рук трубу. Удивляет не только своих родителей и учителей, но и иностранное жюри. Уже дважды был на сцене в Болгарии.

Анатолий Беляев, ученик Борисовской СШ № 2:

Большое волнение было в день конкурса, особенно за пять минут до выступления. Еще на сцене играет другой человек, а ты подходишь и всё начинаешь осознавать. Это сложно. Хочу путешествовать, добиться успехов в музыке.

Анатолий Тарасенко, преподаватель по духовым и ударным инструментам Борисовской СШ № 2:

Это наша звездочка. Нет года, чтобы он не участвовал в конкурсе. В прошлом году у нас было несколько городских, республиканских и международных конкурсов. В этом году их не меньше.

Ирина Денисова, преподаватель по классу гитары Борисовской СШ № 2:

Мы готовимся сейчас с малышами ( с «Хуторочком») к дистанционному конкурсу «Новый аккорд». Это только гитарный конкурс, он тоже международный. Также хотим записать видеоклип со старшими. Надеюсь, у нас получится.

Ансамбль «Хуторок» существует уже 10 лет. Здесь занимаются как девочки, так и мальчики. Среди музыкальных инструментов преобладает гитара, но в арсенале также домра и мандолина. Не так давно появился коллектив «Хуторочек», который начал свои первые шаги сразу с побед. Борисовская школа № 2 имеет четыре творческих профиля – музыкальный, театральный, художественный и хореаграфический.