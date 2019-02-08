Победителей конкурса «Искусство книги» назовут на Международной книжной выставке

Новости Беларуси.Победителей национального конкурса «Искусство книги» назовут 8 февраля на Международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На награды претендовали полторы сотни изданий. Акцент этого дня 26-й книжной ярмарки как раз на белорусскую литературу.

Программа насыщена презентациями книг с участием авторов, автограф-сессиями и поэтическими представлениями. Сюрпризы готовят и зарубежные участники. На итальянском стенде будет звучать бардовская поэзия, а китайские писатели представят новые издания в переводе на белорусский язык.

Оксана Спринчан, писатель, редактор издательства:

Я сама пiсьменнiца, таму мне тут добра, я тут сустракаю сяброў, якiя любяць кнiгi, якiя набываюць маю кнiгу. Калi набываюць маю кнiгу цi кнiгу выдавецтва, я ўсцешаная, бо мне прыемна, што нашу працу ацэньваюць, што ў нас цудоўныя кнiжкi. I гэтае свята паказвае, што чалавеку ўсё адно патрэбна кнiга.