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Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет

02 апреля 2017 10:33
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Новости Беларуси. Печальная новость накануне пришла из США. На 85-м году жизни не стало поэта Евгения Евтушенко. Причина смерти – рак. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира, последнюю четверть века жил в Америке. Уроженец Иркутской области в 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Евгений Евтушенко – звезда так называемого периода «оттепели». Кроме поэтического таланта он обладал другими яркими творческими способностями. Прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер не раз бывал в Беларуси. Последняя встреча Евтушенко с минской публикой состоялась в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Российские писатели

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