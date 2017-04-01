Фотограф Евгений Отецкий – о том, как найти в Минске лучшие места для фотосессий на природе
Американский фотограф и путешественник Майк Вонг создал интерактивную карту, на которой отмечены самые фотогеничные города мира. Сделал он ее, опираясь на свой опыт и наблюдения коллег-фотографов. На карте Майк отметил самые подходящие места для съемок в различных населенных пунктах.
Нашлось на этой интерактивной карте место и для Минска. Пока в ней отмечены всего две точки для удачных снимков. К слову, выбор довольно необычен. Одна из локаций – в самом центре города, на улице Ленина, в скверике неподалеку от ГУМа. А вторая – в Сухарево, на улице Горецкого.
На эксперимент отправляемся в компании фотографа Евгения Отецкого. Искать красивые и необычные места для фото в городе – его хобби.
Евгений Отецкий, фотограф:
Есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Это эстетичность места и смысловое соответствие. Вот этот парк, например, больше эстетичный, чем по смыслу. Это способ сделать красивую картинку, эстетика соблюдена, все хорошо. В Минске с эстетикой как раз гораздо хуже – обилие элементов в городе, которые сложно складываются в фотографию, сложно получить визуально красивое изображение. Тем не менее у всего этого есть свой смысл. Чаще всего это эстетика «постсовка», и она тоже хорошо работает, создает определенное настроение.
Синергия советского ампира и уютной аллеи. Возможно, именно это привлекло американского фотографа и он счел этот сквер одним из самых лучших мест для фото в городе. И уж точно это прекрасное место для вечерних прогулок и встреч с друзьями. На скамейках уединяются парочки, а фэшн-фотографы именно здесь могут найти самых модных минчан.
Евгений Отецкий, фотограф:
Мне кажется, что место достаточно банальное. Для минчан оно не станет открытием, удивлением. И если сюда попадет простой прохожий, ему будет достаточно сложно снять в этом месте. Я как фотограф сюда вряд ли бы пошел снимать, потому что этим место сложно удивить, в нем сложно сделать удивительный интересный кадр.
Парк в районе улицы Горецкого и Лобанка также привлек внимание создателя мобильного приложения. Других фотографов в парке в этот день мы не обнаружили. Пока это место пользуется популярностью лишь у молодых мам из близлежащих домов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Евгений Отецкий, фотограф преподаватель:
Абсолютно простое место. Мне кажется, замечательное для местных жителей в плане погулять с детьми, подышать свежим воздухом. И наверняка тем, кто живет, этот парк нравится. Но как фотограф я, в принципе, тоже смогу работать, есть неплохие узоры, есть перспективы, но в целом место банальное до ужаса, не дает какого-то богатства выбора, альтернатив в плане работы с кадром, поэтому пару кадров сделали.
Локации для удачных снимков нашего эксперта не удивили. И, конечно, Евгений уверен, что в Минске куда больше интересных мест для фотосессий.
Микрорайон Курасовщина – одно из любимых мест Евгения Отецкого.
Евгений Отецкий, фотограф:
Это место в городе обладает особой магией. В этом месте столкнулись разные эпохи. Здесь есть как новые высотки, так и дома совершенно другого времени. Этот район чем-то похож на Тракторный, который исчезает. Эти места всегда обладали особым шармом. Люди в принципе здесь всегда воспринимают как чужака, здесь свой мир. Это похоже на то, как приехать в чужой город. Ты здесь всегда на виду, и это тоже какое-то мини-путешествие, на мой взгляд.
Действительно, этот микрорайон привлекает своей камерностью. Время здесь течет особенно неспешно. А уютная малоэтажная застройка словно перемещает на несколько десятилетий назад.
Такая ранняя и солнечная весна – хороший повод отправиться на фотосессию. Экспериментируйте и ищите новые места в городе для фотосессий. Их в Минске немало.