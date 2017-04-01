Фотограф Евгений Отецкий – о том, как найти в Минске лучшие места для фотосессий на природе

Американский фотограф и путешественник Майк Вонг создал интерактивную карту, на которой отмечены самые фотогеничные города мира. Сделал он ее, опираясь на свой опыт и наблюдения коллег-фотографов. На карте Майк отметил самые подходящие места для съемок в различных населенных пунктах. Нашлось на этой интерактивной карте место и для Минска. Пока в ней отмечены всего две точки для удачных снимков. К слову, выбор довольно необычен. Одна из локаций – в самом центре города, на улице Ленина, в скверике неподалеку от ГУМа. А вторая – в Сухарево, на улице Горецкого. На эксперимент отправляемся в компании фотографа Евгения Отецкого. Искать красивые и необычные места для фото в городе – его хобби.

Евгений Отецкий, фотограф:

Есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Это эстетичность места и смысловое соответствие. Вот этот парк, например, больше эстетичный, чем по смыслу. Это способ сделать красивую картинку, эстетика соблюдена, все хорошо. В Минске с эстетикой как раз гораздо хуже – обилие элементов в городе, которые сложно складываются в фотографию, сложно получить визуально красивое изображение. Тем не менее у всего этого есть свой смысл. Чаще всего это эстетика «постсовка», и она тоже хорошо работает, создает определенное настроение. Синергия советского ампира и уютной аллеи. Возможно, именно это привлекло американского фотографа и он счел этот сквер одним из самых лучших мест для фото в городе. И уж точно это прекрасное место для вечерних прогулок и встреч с друзьями. На скамейках уединяются парочки, а фэшн-фотографы именно здесь могут найти самых модных минчан.

Евгений Отецкий, фотограф:

Мне кажется, что место достаточно банальное. Для минчан оно не станет открытием, удивлением. И если сюда попадет простой прохожий, ему будет достаточно сложно снять в этом месте. Я как фотограф сюда вряд ли бы пошел снимать, потому что этим место сложно удивить, в нем сложно сделать удивительный интересный кадр. Парк в районе улицы Горецкого и Лобанка также привлек внимание создателя мобильного приложения. Других фотографов в парке в этот день мы не обнаружили. Пока это место пользуется популярностью лишь у молодых мам из близлежащих домов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Евгений Отецкий, фотограф преподаватель:

Абсолютно простое место. Мне кажется, замечательное для местных жителей в плане погулять с детьми, подышать свежим воздухом. И наверняка тем, кто живет, этот парк нравится. Но как фотограф я, в принципе, тоже смогу работать, есть неплохие узоры, есть перспективы, но в целом место банальное до ужаса, не дает какого-то богатства выбора, альтернатив в плане работы с кадром, поэтому пару кадров сделали.