Подлинники Айвазовского и Васнецова в Минске: 5 октября открылась выставка в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. В Беларусь привезли подлинники Перова, Айвазовского, Репина, Васнецова, Сутина и Кикоина.

5 октября в Национальном художественном музее открыта выставка живописных шедевров русских, белорусских и западноевропейских художников XIX-XX веков.

Все экспонаты – из частного собрания московского коллекционера, уроженца Беларуси Александра Володчинского.

Впервые в Минске «Плач Ярославны» кисти Василия Перова. Рядом небезызвестный «Витязь на распутье» Виктора Васнецова.

Один из залов отвели специально под полотна выходцев из Беларуси. Здесь расположились произведения Сутина, Кикоина, Бакста, Жуковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Володчинский, коллекционер (Россия):

Это, безусловно, самый выдающийся, помимо Шагала, художник – Хаим Сутин. С ним связано еще и то, что моя бабушка и Хаим жили в одно время в Смиловичах. Думаю, они даже ходили в одну школу и знали друг друга. Минск всегда будет моей родиной. Не только потому, что я прожил тут много лет, но и потому, что здесь в этйо земле лежат мои предки. Я старался сделать очень важно все это для своей Беларуси.