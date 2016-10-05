Музей «В поисках утраченного» создаётся в Вилейке к 500-летию книгопечатания

В следующем году Беларусь торжественно отметит 500-летие книгопечатания. По этому поводу в Вилейке создается музей «В поисках утраченного», в котором можно будет изучить историю белорусской письменности и книгопечатания от древности до начала 20 века. Причем соприкоснуться с историей можно будет вживую. Идейный вдохновитель проекта – Владимир Лиходедов, неравнодушный к истории родного края человек. С 2004 года ему удалось издать 20 книг, среди которых коллекции старых почтовых открыток.

Чтобы воссоздать печатный станок подобный тому, на котором печатал Скорина, Владимиру Лиходедову самому пришлось пройти путь первопечатника, побывать в Майнце, Базыле, Лейпциге, польских городах, Праге, где существуют музеи печатного дела, изучить старые документы и гравюры, ведь подобных печатных станков не более 10 во всей Европе.

Благодаря белорусскому мастеру Геннадию Котлинскому удалось знания воплотить в реальность, более того, создать печатный станок, который может разбираться и путешествовать по выставкам, чтобы люди сами могли поучаствовать в печатном деле. Так на днях письменности в Заславле, и Рогачеве за несколько дней приходило около 2 тысяч человек. Как это работает, окунемся во времена Скорины!

А вот чтобы воссоздать книгу бытия – Скориновскую Библию по старинной технологии –Владимиру Лиходедову пришлось сделать 192 матрицы – для каждой страницы отдельную доску с буквами. Франциск Скорина делал матрицы из набора букв, это гораздо дешевле, чем печать, в шутку признается Владимир Лиходедов. Он уверен, что Скорина сам не стоял за станком, только представьте – 192 страницы книги бытия тиражом в 1000 экземпляров, а это 192 тысячи оттисков! Оттого книгу делали год, стоила она дорого, и занимались производством печатники.

Интересно, что раньше бумагу делали изо льна, этот материал очень износостойкий, оттого старинные книги такие долговечные. Лен свозился на бумажные мельницы, там деревянные ступари с железными наконечниками, как молоты размалывали лен. Интересно и то, что бумага высокого качества получалась из льняной одежды, оттого старые вещи пользовалась спросом у производителей. В музейном комплексе также планируется воссоздать бумажную мельницу!

Сейчас часть печатного оборудования в музее, часть – на реставрации. Здесь и цигельная машина, и линотип, и пресс Карла Краузе родом из 19 века. У каждой эпохи были свои технологии и изучать в новом музее их будет весьма интересно. Планируется создать галерею старинных предметов, при помощи которых раньше писали: от стилусов, восковых дощечек до гусиных перьев.