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Ветерану, одному из директоров музея истории Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет

05 октября 2016 11:08
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Новости Беларуси. В Минске с 95-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Александра Ульяновича. В первый же день войны он направилися служить в высшую школу штурманов в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Совершил десятки боевых вылетов. Уже в составе сухопутных войск фронтовик застал окончание    войны в Берлине.

На рейхстаге химическим карандашом ветеран оставил и свой автограф. В мирное время Александр Ульянович

был заместителем министра культуры БССР и более 10 лет возглавлял музей истории Великой Отечественной войны.

Александр Ульянович, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы начали с того, что переименовали музей – из Музея истории партизанского движения в Музей истории Великой Отечественной войны. Главной задачей было показать три белорусских фронта, один прибалтийский фронт, которые освобождали белорусы.

# Культура # Беларусь помнит # Александр Ульянович

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