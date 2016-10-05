Ветерану, одному из директоров музея истории Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет

Новости Беларуси. В Минске с 95-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Александра Ульяновича. В первый же день войны он направилися служить в высшую школу штурманов в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершил десятки боевых вылетов. Уже в составе сухопутных войск фронтовик застал окончание войны в Берлине.

На рейхстаге химическим карандашом ветеран оставил и свой автограф. В мирное время Александр Ульянович

был заместителем министра культуры БССР и более 10 лет возглавлял музей истории Великой Отечественной войны.

Александр Ульянович, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы начали с того, что переименовали музей – из Музея истории партизанского движения в Музей истории Великой Отечественной войны. Главной задачей было показать три белорусских фронта, один прибалтийский фронт, которые освобождали белорусы.