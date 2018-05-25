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Подарки зрителям. В Большом театре оперы и балета День открытых дверей

25 мая 2018 08:06
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Новости Беларуси. Большому – 85! Единственный в Беларуси театр оперы и балета отмечает юбилей. С этим событием творческий коллектив поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подарки зрителям. В Большом театре оперы и балета День открытых дверей-1

Подарки театралы подготовили и для зрителей. Посетить можно будет не только спектакли, но и самим примерить сценический образ, спрятаться под театральный грим, побывать за кулисами.

Подарки зрителям. В Большом театре оперы и балета День открытых дверей-4

Это гарантировано всем, кто пожелает воспользоваться уникальным шансом и посетить Большой театр 25 мая в День открытых дверей.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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