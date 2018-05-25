Подарки зрителям. В Большом театре оперы и балета День открытых дверей

Новости Беларуси. Большому – 85! Единственный в Беларуси театр оперы и балета отмечает юбилей. С этим событием творческий коллектив поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки театралы подготовили и для зрителей. Посетить можно будет не только спектакли, но и самим примерить сценический образ, спрятаться под театральный грим, побывать за кулисами.