Пикник и гонки со сковородками на Августовском канале. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Праздник национальной кухни в самом живописном месте Гродненского района. На Августовском канале устроили трансграничный пикник по-белорусски и открыли летний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарные драники, холодник, мачанка, крупник, кишка – все по оригинальным старинным рецептам, щедро приправленным традиционными конкурсами и забавами. Весело и вкусно провели этот день отдыхающие, иностранные туристы и, конечно, наш корреспондент Галина Буро.

Завітайце на малочны двор!

А еще на картофельный, мясной, питейный и мучной. Но с условием: все пробуй и обязательно похвали хозяйку. Ведь Ольга Янученя готовила с душой – сок из яблок собственного сада, а хворост по фирменному семейному рецепту.

Ольга Янученя, заведующий Обуховским центром культуры:

Мука, масла немножко, сметана, яйца, сахара чуть-чуть и водка. Обязательно водка, да. Тогда масло не впитывает, и они получаются хрустящие.

Столы, как это принято у белорусов, ломятся от количества национальных «прысмакаў». Тут и домашние колбасы, и сыры, буженина, рулька, маринады, настоящий сбитень.

И куда ж без белорусского сала, которое тает во рту, а не в руках?

Браток, падыходзь! Гляжу, ты слаба выглядаеш, ні жывата няма, ні ног, ні рук. Давай, я табе налью і будзе ўсе добра!

Галина Буро, СТВ:

По сути, главные ингредиенты угощений – мясо и картофель. А вот способов их приготовления десятки. Например, эта бабка занесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Так вкусно ее готовят только в Гродненском районе.

Вкусно!

Похвалы хозяйкам на разных языках. Поляки Вальдемар Корбут и Кшиштов Орлик на таком празднике впервые. Друзья детства живут в разных городах, вот и решили встретиться семьями в Гродно, о котором много слышали.

Вальдемар Корбут, турист (Польша):

Я первый раз здесь. Мы знаем, что нет виз. Теперь не так трудно приехать. Гродно, эти деревни, этот канал – это очень интересно. Мы посмотрели, нам нравится. Вкусная еда. Кшиштов Орлик, турист (Польша):

Мы не знали, что сегодня будет здесь.

А нагулять аппетит предлагали на традиционных белорусских забавах, от забегов со сковородой до сбора картофеля с закрытыми глазами.

Не забыли и о драниках, которые туристы уже давно считают своеобразным кулинарным символом Беларуси.

Кто быстрее съест?

Катажина Заневская, жительница Гродно:

Здесь много туристов, которые приехали из России, Польши, Литвы. Как раз они могут прийти после соревнований, посмотреть все, оценить, попробовать. Зайти на каждый падворачак, узнать культуру.