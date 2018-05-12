Пикник и гонки со сковородками на Августовском канале. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Праздник национальной кухни в самом живописном месте Гродненского района. На Августовском канале устроили трансграничный пикник по-белорусски и открыли летний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник национальной кухни в самом живописном месте Гродненского района. На Августовском канале устроили трансграничный пикник по-белорусски и открыли летний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легендарные драники, холодник, мачанка, крупник, кишка – все по оригинальным старинным рецептам, щедро приправленным традиционными конкурсами и забавами. Весело и вкусно провели этот день отдыхающие, иностранные туристы и, конечно, наш корреспондент Галина Буро.
Завітайце на малочны двор!
А еще на картофельный, мясной, питейный и мучной. Но с условием: все пробуй и обязательно похвали хозяйку. Ведь Ольга Янученя готовила с душой – сок из яблок собственного сада, а хворост по фирменному семейному рецепту.
Ольга Янученя, заведующий Обуховским центром культуры:
Мука, масла немножко, сметана, яйца, сахара чуть-чуть и водка. Обязательно водка, да. Тогда масло не впитывает, и они получаются хрустящие.
Столы, как это принято у белорусов, ломятся от количества национальных «прысмакаў». Тут и домашние колбасы, и сыры, буженина, рулька, маринады, настоящий сбитень.
И куда ж без белорусского сала, которое тает во рту, а не в руках?
Браток, падыходзь! Гляжу, ты слаба выглядаеш, ні жывата няма, ні ног, ні рук. Давай, я табе налью і будзе ўсе добра!
Галина Буро, СТВ:
По сути, главные ингредиенты угощений – мясо и картофель. А вот способов их приготовления десятки. Например, эта бабка занесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Так вкусно ее готовят только в Гродненском районе.
Вкусно!
Похвалы хозяйкам на разных языках. Поляки Вальдемар Корбут и Кшиштов Орлик на таком празднике впервые. Друзья детства живут в разных городах, вот и решили встретиться семьями в Гродно, о котором много слышали.
Вальдемар Корбут, турист (Польша):
Я первый раз здесь. Мы знаем, что нет виз. Теперь не так трудно приехать. Гродно, эти деревни, этот канал – это очень интересно. Мы посмотрели, нам нравится. Вкусная еда.
Кшиштов Орлик, турист (Польша):
Мы не знали, что сегодня будет здесь.
А нагулять аппетит предлагали на традиционных белорусских забавах, от забегов со сковородой до сбора картофеля с закрытыми глазами.
Не забыли и о драниках, которые туристы уже давно считают своеобразным кулинарным символом Беларуси.
Кто быстрее съест?
Катажина Заневская, жительница Гродно:
Здесь много туристов, которые приехали из России, Польши, Литвы. Как раз они могут прийти после соревнований, посмотреть все, оценить, попробовать. Зайти на каждый падворачак, узнать культуру.
Белорусский пир на весь мир – и это только старт летнего сезона на Августовском канале. Впереди десятки праздников, соревнований и фестивалей. Туристам в безвизовой зоне страны скучать точно не придется.