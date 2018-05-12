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Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018

12 мая 2018 20:32
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Новости Беларуси. Слышать голос белорусской столицы теперь можно каждую субботу. В Минске начался летний музыкально-туристический сезон культурных вечеров в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-1

Ровно в полдень жители и гости Минска стали свидетелями «Сватовства Ягайло» – так называется историческое интерактивное представление. Рыцарей в доспехах чуть позже сменили музыканты.

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-4

Авторские композиции и мировые хиты будут звучать до позднего вечера, а их исполнители поборются за «место под солнцем».

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-7

Победителя третьего фестиваля уличных музыкантов выберет жюри.

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-10

По результатам выдаст два десятка специальных разрешений – право выступать на самых популярных площадках в Минске, включая подземные переходы.

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-13

Отметим, до самой осени сцена у Ратуши и другие музыкальные площадки Верхнего города пустовать не будут. Нас ждет фестиваль национальных культур. В 2018 году минчане и гости познакомятся с эстонской и британской.

Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018-16

Также продолжатся уже полюбившиеся «Джазовые субботы» и «Классика у Ратуши». Так что следите за афишей!

# Улицы Минска # Культура # Фотофакт

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