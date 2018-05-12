Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018

Новости Беларуси. Слышать голос белорусской столицы теперь можно каждую субботу. В Минске начался летний музыкально-туристический сезон культурных вечеров в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно в полдень жители и гости Минска стали свидетелями «Сватовства Ягайло» – так называется историческое интерактивное представление. Рыцарей в доспехах чуть позже сменили музыканты.

Авторские композиции и мировые хиты будут звучать до позднего вечера, а их исполнители поборются за «место под солнцем».

Победителя третьего фестиваля уличных музыкантов выберет жюри.

По результатам выдаст два десятка специальных разрешений – право выступать на самых популярных площадках в Минске, включая подземные переходы.

Отметим, до самой осени сцена у Ратуши и другие музыкальные площадки Верхнего города пустовать не будут. Нас ждет фестиваль национальных культур. В 2018 году минчане и гости познакомятся с эстонской и британской.