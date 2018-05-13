Какой будет Брестская крепость через 3 года, и во что позволят вмешаться реставраторам? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Брестская крепость. Нет лучшего места для рассказа о начале Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Или даже не так – рассказа о настоящем мужестве и борьбе за Родину. 1941, 22 июня, 4 часа утра, ураганный артиллерийский огонь. Сказать, что силы были неравны, – ничего не сказать. Но форт пал только через неделю.

Локальные очаги сопротивления действовали до самого начала августа. Перед посещением Гитлером и Муссолини в конце лета 1941 все подвалы Брестской крепости были затоплены водой.

О том, как наши солдаты обороняли цитадель, написано и сказано множество слов. Но архитектура красноречивее любых эпитетов. Именно поэтому важно сохранять память не только на словах, но и на деле. И мы бережем эту память. До 2020 года в Брестской крепости проведут комплекс работ, направленных сохранение мемориального комплекса. На эти цели из бюджета Союзного государства только на первом этапе будет выделено более 1,5 миллионов долларов.

Восточный форт – один из наиболее стойких очагов сопротивления Брестской крепости. Именно в этих стенах оборону возглавлял легендарный майор Гаврилов. Здесь укрывались от огня семьи других защитников, а позже была найдена ценнейшая реликвия – боевое знамя дивизиона.

Удар двухтонной немецкой бомбы форт на себе ощутил, а вот реставрацию после войны – до сих нет. Несмотря на свою значимость, в общий экскурсионный маршрут объект так и не включили. Пришло время исправить это не иначе как недоразумение.

Елена Митюкова, заведующий научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Это создание штаба обороны, партийные собрания, которые проходили здесь в период обороны. Бойцы, понимая, что они погибнут, принимали решение о вступлении в партию. Это тема спасения знамени бойцами, которые здесь находились. Импровизированный лазарет мы планируем также показать, трагедию военнопленных, которые уходили из Восточного форта в плен. Возможно, это будет какая-то скульптурная форма.

Работы по созданию здесь музея «Оборона Восточного форта» начнутся уже в начале 2019 года.

Петр Бутрим, корреспондент:

Параллельно преобразят и другие знаковые места. Например, некогда основной выход в город – мост, соединяющий цитадель с Кобринским укреплением. Сооружению больше 100 лет.

Эти перила до сих пор хранят шрамы после обстрелов. А вот основная конструкция заметно устарела.

Необходимость ремонта и консервации назрела уже давно. То, что уцелело под мощью снарядов, к несчастью, разрушается временем. Трещит по швам кирпич, на глазах рассыпаются руины.

Для самой масштабной за последнее время реконструкции из бюджета Союзного государства в общей сложности выделят 5 миллионов долларов. Рука строителя, реставратора и музейного работника затронет 16 объектов.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Это касается и находящегося позади меня здания Белого дворца. Это руины инженерного управления возле Вечного огня, руины между казармами юго-восточной части и Холмскими воротами, юго-западные казармы, ремонт подвалов 333-го стрелкового полка.

Сохранность руин, пожалуй, самая острая головная боль. Но помимо консервации и ремонта каждый год будут создаваться и новые, непохожие друг на друга, музеи – всего три.

Первой уже в декабре 2018 года заполнят экспозицию в этой полубашне, или барбакане. Из четырех подобных сооружений уцелело лишь одно. Важно, что внешний облик необычной постройки останется прежним, а значит, исторически достоверным.

Лариса Бибик, заместитель директора по научной работе мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

На стенах память о той войне, следы войны. Вот эту внешнюю часть мы менять не будем. Она останется такой же, какая есть сегодня. Главное, что касается капитального ремонта, реставрации это будет внутри помещений, когда надо будет укрепить стены, своды. Вся кладка будет открыта, она не будет оштукатурена. Та кладка, которая положена была положена профессионалами своего дела в середине XIX столетия.

Семь залов расскажут об истории строительства крепости начиная с закладки первого камня, а также все ее героические вехи. Ремонтные работы уже начались. Летом за дело возьмутся музейщики. Художественное решение впечатляет.

Лариса Бибик:

Мы хотим использовать так называемый прием трехмерных панорам. Когда наш посетитель сможет вокруг любого персонажа обойти, посмотреть, прочувствовать. И вместе с тем, входя во внутренний дворик барбакана, он почувствует эту эпоху.

Главное, чтобы все работы по реставрации проводились с умом, ипользуя медицинский метод «не навреди». Аккуратного вмешательства и ухода вот уже 20 лет ожидает и 5-й форт, возведенный в конце XIX века.

Спасать эти и другие элементы форта начнут также в ближайшие годы. Появится здесь и свой музей – с интерьерами жилых казематов, погребами и орудиями. Обещают соблюсти все главные принципы реставрации. А тонкостей и нюансов в этом деле немало. Главное…

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «5-й Форт»:

Не сделать откровенно ляпов неисторичных. Не просто придется это реставрировать, надо будет показать как можно ближе к вопросам фортификации того времени. Поэтому надо пользоваться чертежами и планами того времени. В архиве был обнаружен нами анализ грунтов под этими казармами.

Сегодня это уникальное оборонительное сооружение за год посещают 14 тысяч туристов. Михаил и Таисия из Санкт-Петербурга завели традицию: каждой весной выбираться в места с героическим прошлым.

Вслед за Волгоградом и Севастополем приехали в Брестскую крепость. Уже второй раз, и с большим охватом.

Таисия Черепанова, турист (Россия):

На 9 Мая мы уже второй раз сюда приезжаем, именно в Брест. Про 5-й форт: случайно решили посетить. Очень здорово, что все осталось нетронутым, при этом в таком хорошем состоянии. Очень классно, нам очень понравилось.

Но, как известно, совершенству нет предела. Такой масштабной реставрации Брестская крепость еще не видела. К завершению трехлетнего проекта, 2020 году, планируют сделать экономичной и подсветку мемориала.