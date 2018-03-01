«Почти авангардное искусство». Выставка богемского стекла в арт-гостиной «Высокое место»

Новости Беларуси. Шедевры богемского стекла в Минске. Хрупкое искусство родом из Чехии, зародившееся на рубеже XVII века, минчане могут оценить в арт-гостиной «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впрочем, на выставке не традиционная посуда, а настоящие арт-объекты – скульптуры, вылитые из стекла.

Елена Златкович, художник, куратор проекта: Мы имеем тоже большие традиции, глубокие традиции стекла. Но именно во взаимодействии, я думаю, родится какая-то новая истина, потому что это очень интересно.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь:

Я благодарен, что зрители из Беларуси смогут своими глазами увидеть это почти авангардное искусство и что придет много людей.

Свою персональную выставку в Минск привез Петр Стахо. Впервые чешский мастер работал вместе с выпускниками школы стекольного производства, которые продолжают традиции знаменитых стеклодувов.