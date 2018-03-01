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«Почти авангардное искусство». Выставка богемского стекла в арт-гостиной «Высокое место»

01 марта 2018 16:59
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Новости Беларуси. Шедевры богемского стекла в Минске. Хрупкое искусство родом из Чехии, зародившееся на рубеже XVII века, минчане могут оценить в арт-гостиной «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Почти авангардное искусство». Выставка богемского стекла в арт-гостиной «Высокое место»-1

Впрочем, на выставке не традиционная посуда, а настоящие арт-объекты – скульптуры, вылитые из стекла.

«Почти авангардное искусство». Выставка богемского стекла в арт-гостиной «Высокое место»-4

Елена Златкович, художник, куратор проекта:
Мы имеем тоже большие традиции, глубокие традиции стекла. Но именно во взаимодействии, я думаю, родится какая-то новая истина, потому что это очень интересно.

«Почти авангардное искусство». Выставка богемского стекла в арт-гостиной «Высокое место»-7

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Беларусь:
Я благодарен, что зрители из Беларуси смогут своими глазами увидеть это почти авангардное искусство и что придет много людей.

Свою персональную выставку в Минск привез Петр Стахо. Впервые чешский мастер работал вместе с выпускниками школы стекольного производства, которые продолжают традиции знаменитых стеклодувов.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Милан Экерт # Елена Златкович

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