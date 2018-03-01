«Такие форумы – как своеобразные чемпионаты мира между писателями». Международная книжная выставка в Беларуси

Новости Беларуси. Сохранить ценность книги – главная задача литераторов всего мира. Такое мнение озвучили на симпозиуме «Писатель и время», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прошел в рамках Международной книжной выставки. Встреча собрала более 50 человек. Это историки, поэты, журналисты, литературоведы из 16 стран, в том числе Италии, Сербии, Франции, Китая и Чехии. Участникам симпозиума предстоит найти ответы на вопросы: «Каково место печатного слова в XXI веке?» и «Как оно сосуществует с электронным?»

Вен Чжень, писательница (Китай): Китайская и белорусская литература сейчас активно пропагандируют традиционные ценности. Наши авторы пишут о добром и вечном. Сегодня мы говорим о том, как это сохранить, ведь творчество западных писателей имеет иной оттенок, и оно популярно в мире.

Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты» (Россия):

Такие форумы – как своеобразные чемпионаты мира между писателями, на которых мы должны отвечать тем идеям, которые мы вырабатываем на таких совместных встречах. А идея должна быть одна: высокий уровень творчества. И только писатели-интеллектуалы всегда были способны (и сейчас способны, я в этом уверен) остановить мир от всех неприятностей.

Добавим, что Международная книжная выставка в Беларуси продолжит работу до 4 марта. Запланированы встречи с авторами и издателями, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии.