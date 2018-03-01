Что почетный гость Сербия привезла на XXV Международную книжную выставку в Минске?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается литературный марафон. На Международной книжной ярмарке в Минске 1 марта вновь будут представлять новинки белорусских и зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литераторы примут участие в симпозиуме «Писатель и время». Здесь развернутся дискуссии о культурных и литературных процессах в мире. В 2018 году почетным гостем форума стала Сербия. Представители этой страны презентуют свои новые книги и проводят автограф-сессии.
Александр Гайович, государственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Сербия:
Материалы, которые представлены на нашем стенде, в основном тематически связаны с темой Первой мировой войны. Эта тема относится к тем областям, в которых мы всегда можем находить проблемы актуальные для всех поколений. Здесь также произведения нашего нобелевского лауреата в области литературы Иво Андрича и нашего известного писателя Милоша Црнянского. Представлены и книги нашего современного писателя Горана Петровича, который, кстати, приехал сюда лично. У белорусской и сербской литературы очень много общего. На этом будут основываться перспективы нашего дальнейшего сотрудничества.
Добавим: нынешний литературный форум посвящен Году малой родины и теме сотрудничества писателей. Впереди еще четыре дня работы, и его гостей ожидает немало ярких событий.