Что почетный гость Сербия привезла на XXV Международную книжную выставку в Минске?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается литературный марафон. На Международной книжной ярмарке в Минске 1 марта вновь будут представлять новинки белорусских и зарубежных авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литераторы примут участие в симпозиуме «Писатель и время». Здесь развернутся дискуссии о культурных и литературных процессах в мире. В 2018 году почетным гостем форума стала Сербия. Представители этой страны презентуют свои новые книги и проводят автограф-сессии.