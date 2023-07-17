Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»

Главный хитмейкер сезона «Славянский базар» достиг своего апогея. Красивые песни, красивые люди, красивая культурная жизнь этих дней увековечена в звездных фотоисториях.

Ханна, российская певица:

Спасибо вам большое, Витебск, спасибо за подарки, спасибо за цветы. Короче, просто one love, я счастлива. Ленты с соцсетей – современная кинохроника фестиваля, но никакие сторис не передадут живую атмосферу праздника. И разумеется то, ради чего мы все здесь собрались, без лишних интриг объявляем. Обладателем Гран-при конкурса исполнителя эстрадной песни на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» стала участница из Армении.

Маша Мнджоян, Армения! Еще одна статуэтка отправится в Казахстан с победителем детского конкурса. Шерхан Арыстан, поздравляем!

Расставаться со славянкой всегда грустно. Мы становились свидетелями культурных открытий.

Татьяна Руденко, художница:

Основательница города Витебска княгиня Ольга объединяет наши народы. Я дарю городу нашему. Наблюдали за талантливыми мастерами.

Приходил министр, ему даже понравилась моя калыска. Он сказал, что необычная вещь. Подпевали уличным музыкантам. Знакомились с необычными персонажами.

– Кто вы такие вообще?

– Пираты.

– Пираты?

– Артисты. Сами веселимся и людей пугаем. Снимали интереснейшие интервью.

Вячеслав Жеребкин, участник группы «На-На»:

Мы покупаем у вас колбасу и везем домой. Я привез маме, мама говорит, сынок, а что в этой колбасе мясо даже есть? Похоже на мясное. Я говорю: мама, это белорусское. Перед нами открывались все самые потаенные двери. Вот об этом сейчас поподробнее. Передаем слово нашему оператору, которому удалось пробраться с камерой туда, куда обычно журналистам вход воспрещен. Внимание! Очередной эксклюзив на РТР-Беларусь.

– Нет Александра Солодухи у вас здесь? А кто здесь заселялся?

– Я не имею права вам разглашать данные.

– А мы можем сами попробовать поискать?

– Ну, только если осторожно.