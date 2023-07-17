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Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»

17 июля 2023 13:58
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Главный хитмейкер сезона «Славянский базар» достиг своего апогея. Красивые песни, красивые люди, красивая культурная жизнь этих дней увековечена в звездных фотоисториях.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-1

Ханна, российская певица:
Спасибо вам большое, Витебск, спасибо за подарки, спасибо за цветы. Короче, просто one love, я счастлива.

Ленты с соцсетей – современная кинохроника фестиваля, но никакие сторис не передадут живую атмосферу праздника. И разумеется то, ради чего мы все здесь собрались, без лишних интриг объявляем. Обладателем Гран-при конкурса исполнителя эстрадной песни на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» стала участница из Армении.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-4

Маша Мнджоян, Армения!

Еще одна статуэтка отправится в Казахстан с победителем детского конкурса. Шерхан Арыстан, поздравляем!

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-7

Расставаться со славянкой всегда грустно. Мы становились свидетелями культурных открытий.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-10

Татьяна Руденко, художница:
Основательница города Витебска княгиня Ольга объединяет наши народы. Я дарю городу нашему.

Наблюдали за талантливыми мастерами.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-13

Приходил министр, ему даже понравилась моя калыска. Он сказал, что необычная вещь.

Подпевали уличным музыкантам. Знакомились с необычными персонажами.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-16

Кто вы такие вообще?
Пираты.
Пираты?
Артисты. Сами веселимся и людей пугаем.

Снимали интереснейшие интервью.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-19

Вячеслав Жеребкин, участник группы «На-На»:
Мы покупаем у вас колбасу и везем домой. Я привез маме, мама говорит, сынок, а что в этой колбасе мясо даже есть? Похоже на мясное. Я говорю: мама, это белорусское.

Перед нами открывались все самые потаенные двери. Вот об этом сейчас поподробнее. Передаем слово нашему оператору, которому удалось пробраться с камерой туда, куда обычно журналистам вход воспрещен. Внимание! Очередной эксклюзив на РТР-Беларусь.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-22

Нет Александра Солодухи у вас здесь? А кто здесь заселялся?
Я не имею права вам разглашать данные.
А мы можем сами попробовать поискать?
Ну, только если осторожно.

Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»-25

Господи! Это просто очень большое помещение. Шикарное кресло, чтобы присесть и посмотреть дневники «Славянского базара» на РТР-Беларусь.

И нам пора закругляться. Спасибо вам за компанию в этом увлекательном путешествии в мир музыки и искусства. Это была последняя запись в самом честном дневнике «Славянского базара». До новых встреч в Витебске!

# Славянский базар в Витебске-2023 # Культура # Татьяна Руденко # Вячеслав Жеребкин # Фотофакт

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