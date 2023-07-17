Победители, пираты и незабываемые интервью. Рассказываем, как прошёл «Славянский базар»

Главный хитмейкер сезона «Славянский базар» достиг своего апогея. Красивые песни, красивые люди, красивая культурная жизнь этих дней увековечена в звездных фотоисториях.
Главный хитмейкер сезона «Славянский базар» достиг своего апогея. Красивые песни, красивые люди, красивая культурная жизнь этих дней увековечена в звездных фотоисториях.
Ханна, российская певица:
Спасибо вам большое, Витебск, спасибо за подарки, спасибо за цветы. Короче, просто one love, я счастлива.
Ленты с соцсетей – современная кинохроника фестиваля, но никакие сторис не передадут живую атмосферу праздника. И разумеется то, ради чего мы все здесь собрались, без лишних интриг объявляем. Обладателем Гран-при конкурса исполнителя эстрадной песни на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» стала участница из Армении.
Маша Мнджоян, Армения!
Еще одна статуэтка отправится в Казахстан с победителем детского конкурса. Шерхан Арыстан, поздравляем!
Расставаться со славянкой всегда грустно. Мы становились свидетелями культурных открытий.
Татьяна Руденко, художница:
Основательница города Витебска княгиня Ольга объединяет наши народы. Я дарю городу нашему.
Наблюдали за талантливыми мастерами.
Приходил министр, ему даже понравилась моя калыска. Он сказал, что необычная вещь.
Подпевали уличным музыкантам. Знакомились с необычными персонажами.
– Кто вы такие вообще?
– Пираты.
– Пираты?
– Артисты. Сами веселимся и людей пугаем.
Снимали интереснейшие интервью.
Вячеслав Жеребкин, участник группы «На-На»:
Мы покупаем у вас колбасу и везем домой. Я привез маме, мама говорит, сынок, а что в этой колбасе мясо даже есть? Похоже на мясное. Я говорю: мама, это белорусское.
Перед нами открывались все самые потаенные двери. Вот об этом сейчас поподробнее. Передаем слово нашему оператору, которому удалось пробраться с камерой туда, куда обычно журналистам вход воспрещен. Внимание! Очередной эксклюзив на РТР-Беларусь.
– Нет Александра Солодухи у вас здесь? А кто здесь заселялся?
– Я не имею права вам разглашать данные.
– А мы можем сами попробовать поискать?
– Ну, только если осторожно.
Господи! Это просто очень большое помещение. Шикарное кресло, чтобы присесть и посмотреть дневники «Славянского базара» на РТР-Беларусь.
И нам пора закругляться. Спасибо вам за компанию в этом увлекательном путешествии в мир музыки и искусства. Это была последняя запись в самом честном дневнике «Славянского базара». До новых встреч в Витебске!