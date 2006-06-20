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Фестиваль <Рок без границ> становится традицией

20 июня 2006 14:41
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В горнолыжном комплексе <Логойск> в августе текущего года должен пройти Второй фестиваль <Рок без границ>. Об этом сообщили организаторы проекта.

Такое решение вызвано большим интересом со стороны музыкантов и зрителей к первому концерту, который прошел в минувшие выходные на открытой площадке в Логойске. В течение семи часов там звучала живая музыка в исполнении многих известных рок-команд. Ожидается, что во втором фестивале примет участие не меньшее их количество.

Концепция останется прежней - музыканты будут работать <вживую> примерно по 45 минут, будет названо имя исполнителя, который ярко заявил о себе в последнее время, и состоится премьера песни. А в июле в Логойске должно состояться байкер-шоу. Гостем праздника станет Вячеслав Бутусов.

# Культура

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