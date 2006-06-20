<Славянский базар в Витебске> обещает быть роскошным

Юбилейный <Славянский базар в Витебске> обойдется в 2 миллиона 700 тысяч долларов. Финансирование международного фестиваля ведется из нескольких источников. Так, из бюджета Союзного государства поступило более полумиллиона долларов. Около 800 тысяч долларов выделено по распоряжению Президента Беларуси. Как полагают организаторы, значительная часть расходов окупится за счет реализации билетов на программы фестиваля. От их продажи предполагается выручить около 700 тысяч долларов. Самым дорогим шоу на <Славянском базаре в Витебске> традиционно будет гала-концерт открытия.