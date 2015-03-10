«Искусство на кончиках пальцев»... Уникальная выставка тактильных картин открылась в Национальном художественном музее

Прикоснуться к картине и ощутить хруст снега, тоненькую корку льда и легкий морозец ранним утром - все это кажется невозможным.

Мы привыкли, что произведения искусства можно только созерцать. Однако в Национальном художественном музее этот стереотип с успехом увенчали.

Здесь появились тактильные картины, которые не только можно, но и нужно трогать. Мы решили попробовать искусство руками и прикоснуться к прекрасному. Для этого достаточно просто закрыть глаза и полностью довериться экскурсоводу.

Экскурсовод Людмила бережно проводит моими пальцами по картине. Вместе мы как будто рисуем картину: вот месяц, который скрывается среди веток; вот на переднем плане с двух сторон величавые деревья; а вот совсем далеко на холме - маленькая каплица. Ощущение снега под руками создает шероховатая поверхность.

Уже через пару мгновений, взглянув на оригинал, я поняла, что руками у меня получилось увидеть картину глубже. Каждая ее деталь, каждый ее изгиб остался на кончиках моих пальцев.

Самый большой плюс таких картин еще в том, что они позволяют искусству быть рядом с теми, кто не имеет возможности видеть прекрасное. Для них каждый экспонат оборудован специальным аудиогидом.

Благодаря таким творениям, Кристина познакомилась с творчеством Ивана Хруцкого. Девушка долго стояла у картины, бережно прикасаясь к каждой детали и внимательно слушая голос в наушниках. В этот момент с ее лица не сходила улыбка.

Практика создания тактильных картин в нашей стране - редкость. Художникам пришлось немало потрудиться, чтобы освоить технику и познакомиться со всеми особенностями таких картин.