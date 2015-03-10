Игорь Задорожный, солист-вокалист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Иосифа Жиновича на СТВ

8 марта у Вас прошёл сольный концерт под названием «Есть только миг…». Так любите эту песню? Почему взяли за основу именно ее?

Игорь Задорожный, солист-вокалист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Иосифа Жиновича:

Вся наша жизнь - это миг между прошлым и будущим. Концерт также прошёл очень быстро. Незаметно. Мне кажется, что эта песня говорит сама за себя. Для названия концертной программы данная фраза нам очень подошла. И, конечно же, эта песня прозвучала в программе концерта.

Это коммерческий ход для привлечения внимания или же акцент на программу?

Игорь Задорожный, солист-вокалист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Иосифа Жиновича:

Прежде всего – это акцент на программу, которую мы приурочили к киношлягерам. На концерте прозвучали такие известные песни, как: «Мохнатый шмель», «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», «Ваше благородие», «Эхо любви»… Масса золотых мелодий.

Вы не только вокалист, но и мультиинструменталист.

Игорь Задорожный, солист-вокалист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Иосифа Жиновича:

Я изначально приобретал инструментальную профессию - заканчивал музыкальный колледж как баянист. Отсюда и тяга к разным инструментам. Еще в студенческие годы меня очень привлекал саксофон, да и сейчас он по дороге жизни всегда рядом. Было время, когда меня зачаровывыли народные духовые инструменты. В какой-то момент я даже учился играть на всевозможных их вариантах. Я всегда ищу что-то оригинальное. Инструмент «хрустальная арфа» - так называемые «поющие бокалы» мы изобрели с папой еще лет 10 назад. И только сейчас я в полной мере раскрываю его публике. Инструмент эксклюзивный, необычный. Играть на нем не так то просто!