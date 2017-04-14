Писанки: символ возрождения и обновления

Символом воскрешения Христа пасхальное яйцо стало в 17 веке. Уже тогда верующие придумали множество способов его росписи: крашенки, писанки и драпанки.

Крашенки использовали в качестве ритуальной пищи. Главный символ Пасхи окрашивают в красный цвет, символизирующий кровь, которую пролил Иисус Христос.

А вот традиционным подарком на Воскресение Христова стала писанка. Её дарили в качестве оберега и хранили за иконой. Разрисовывать было принято только сырые яйца. Существовал даже обряд их росписи. С самого утра в чистый четверг хозяйка дома садилась с молитвой за роспись. С помощью цвета и узоров, она наносила на писанку свои самые сокровенные желания.

У белорусов многие символы на писанке совпадают с узорами в ткачестве. Например, точка – символ плодородия, сетка – защита от злых духов, волна – продолжение рода.

Для начала готовим краски. Сегодня для росписи используют краски для шерсти. Их разводят в горячей воде с добавлением уксуса. Также нам понадобиться топлённый пчелиный воск и вот такие инструменты.

Кстати, в Гродненской области расписывали яйца с помощью гвоздика или булавки. Такими инструментами было легче всего рисовать солярный знак – символ жизни и света.

После того как мы нанесли все узоры воском, которые нам бы хотелось оставить белым, кладём яйцо в краску. Буквально за несколько минут наша писанка обретает необходимый оттенок, и мы продолжаем наносить рисунок. Разнообразие цветов и узоров на писанке – полёт фантазии мастера. После того, как все задуманное удалось нарисовать, нам предстоит самый важный этап – открытие писанки.

Писанка – изысканное украшение для праздника, сделанное своими руками. Её берегут как драгоценный сувенир и верят в её силу. Символ возрождения и обновления уже на протяжении многих веков остается главным атрибутом светлого праздника Воскресения Христова.