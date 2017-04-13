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Акция «Чытаем разам»: иностранные студенты в Гродно цитировали Франциска Скорину

13 апреля 2017 20:31
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Новости Беларуси. Франциск Скорина – на разных языках мира. Произведения известного первопечатника декламировали 13 апреля в Гродно. Известные со школы строки: «Як зверы, што блукаюць у пушчы» звучали на старобелорусском, болгарском, узбекском, английском, немецком и польском языках.

Акция «Чытаем разам»: иностранные студенты в Гродно цитировали Франциска Скорину-1

Акция «Чытаем разам» посвящена 500-летию белорусского книгопечатания.

В ней приняли участие школьники, кадеты, преподаватели и иностранные студенты. Имя Франциска Скорины известно далеко за пределами Беларуси, а его произведения изучают во многих странах мира – бессмертные тексты переведены на 60 иностранных языков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт

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