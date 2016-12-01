Пирамида-матрешка найдена в древнем городе майя

По словам экспертов, внутри храма Кукулькана в Мексике обнаружена еще одна пирамида.

Десятиметровая структура была найдена внутри двух других «пирамид-матрешек» высотой 30 метров в древнем городе майя Чичен-Ица, штат Юкатан.

Считается, что пирамиду строили в три этапа.

Цивилизация майя заселяла территорию Центральной Америки и достигла своего расцвета в VI веке нашей эры.

Исследователи утверждают, что недавно обнаруженная пирамида была построена в период с 550 по 800 гг. нашей эры.

Средняя пирамида была обнаружена в 1930-х гг. и датируется 800-1000 гг. нашей эры. Предполагается, что строительство самой большой из них было закончено между 1050-1300 гг. нашей эры.

«Она напоминает русскую матрешку», – заявил исследователь Рене Чавес Сегуро.

Пирамиды построены друг в друге по разным причинам. Возможно, из-за ухудшения состояния структуры или же смены вождя.

Говорят, что третья пирамида была обнаружена с использованием метода трехмерной электротомографии, благодаря чему удалось изучить пирамиду, не причинив ей никакого ущерба.

Это открытие может дать возможность изучить подлинную культуру майя до влияния на нее других стран Центральной Мексики.

Сегодня Чичен-Ица входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год сюда приезжают более миллиона туристов.