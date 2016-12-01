Акция «Чытаем разам» собрала в Гродно любителей творчества Максима Богдановича разных возрастов и статусов

Новости Беларуси. «Зорка Венера», «Лявонiха», «Слуцкiя ткачыхi». В Гродно 30 ноября звучали стихи Максима Богдановича.

Люди разных возрастов и социального статуса – от школьника до прокурора – декламировали свои любимые произведения на разных языках. Акция «Чытаем разам» посвящена 125-летию со дня рождения классика белорусской литературы.

В Гродно память о Максиме Богдановиче хранят особенно. Здесь в конце XIX века по старинным улочкам любил гулять писатель. Дом Богдановичей сегодня стал музеем, а улица носит его фамилию. По мотивам жизни поэта снято несколько кинолент, его стихи стали известными песнями, а произведения переведены на десятки языков мира.

В нашей стране Богданович считается одним из создателей современного белорусского литературного языка. И этого писатель успел добиться всего за 25 лет жизни.

Артем Волох, учащийся гимназии № 2 Гродно:

В 25 лет он добился того, чего не добиваются люди в 40. Прожив больше (40, к примеру, до 100), он мог написать гораздо больше стихотворений, внести больше в белорусскую культуру.

Лидия Семашко, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области:

Хоть я налоговик по своей натуре, но вместе с тем, безусловно, я приняла с удовлетворением это предложение, потому что в его стихах действительно картина жизни: и любовь, и искусство, и природа.