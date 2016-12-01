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Пять фильмов о Нурсултане Назарбаеве покажут в Минске в рамках Недели казахского кино

01 декабря 2016 05:49
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Новости Беларуси. Неделя казахского кино в Беларуси. В кинотеатре «Победа» покажут пять фильмов о президенте республики Нурсултане Назарбаеве. Его детство, юность, студенческие годы, работа на металлургическом комбинате и руководство партией – основные темы картин.

К слову, о заслугах президента говорят не только в сценаристы. Сегодня в Казахстане отмечают День первого президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
В этом году мы тоже традицию продолжили. Неделю начинаем с фильма «Так сложились звезды». Это фильм тоже о президенте, когда самый сложный период и в нашей истории, и в общей истории. Когда начиналась перестройка.

# Культура # Ергали Булегенов # Кино

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