Первый праздник эстонской культуры в Верхнем городе: что обещают организаторы

Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур:

Мы достаточно долго шли к этому мероприятию, потому что сначала думали сделать соединенный праздник Литвы, Латвии и Эстонии (потому что это немногочисленные диаспоры – ну, кроме литовской). Чтобы сделать полностью самим праздник – сначала нам казалось, что это сложно. Тем не менее, эстонцы мобилизовались. В прошлом году впервые был праздник литовской культуры, а в этом году Эстония решила сама себя показать.