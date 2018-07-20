Первый праздник эстонской культуры в Верхнем городе: что обещают организаторы
Новости Беларуси. 21 июля впервые Верхний город примет праздник эстонской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Организаторы обещают, будет весело. Желающим научиться коптить рыбу придется запастись терпением: процесс не быстрый. Мастер-класс по народным эстонским танцам должен развеять стереотип о некоторой неспешности эстонцев.
Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур:
Мы достаточно долго шли к этому мероприятию, потому что сначала думали сделать соединенный праздник Литвы, Латвии и Эстонии (потому что это немногочисленные диаспоры – ну, кроме литовской). Чтобы сделать полностью самим праздник – сначала нам казалось, что это сложно. Тем не менее, эстонцы мобилизовались. В прошлом году впервые был праздник литовской культуры, а в этом году Эстония решила сама себя показать.
Оливер Манглус, председатель правления культурно-просветительского общественного объединения «Эстонская община «Ласточка»:
Будет много интересного, так что добро пожаловать на наш праздник. Берите с собой хорошее настроение и много друзей. Хороших.
В музыкальной программе – разные жанры и направления, от духового оркестра до семейного ансамбля и даже 90-летней артистки. Праздник называется «Эстония – 100», ведь 2018 год для прибалтийского государства юбилейный.