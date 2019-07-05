Экскурсии по тропинкам жизни поэта и концерты. Как в Вязынке будут отмечать 137-летие Янки Купалы

Новости Беларуси. Время плести венки. Музей Янки Купалы в Вязынке готовится к празднику и дню рождения белорусского писателя. Седьмого июля поэту – 137 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник ежегодно собирает десятки людей и иностранных гостей на малой родине писателя. В 2019 году организаторы обещают не менее интересную программу.

Сначала пройдет возложение цветов к памятнику, а затем ожидается концертная программа. Экскурсоводы готовы провести по тропинкам поэта и в дом, где жила его семья.

Лилия Норка, заведующая филиала «Вязынка» Государственного литературного музея Янки Купалы:

Будут работать еще выставки-продажи народных мастеров Молодечненского района, будет работать выставка-продажа книг и, конечно, пищевая торговля. А кроме этого, будут сделаны фотозоны, на которых наши гости смогут сфотографироваться.