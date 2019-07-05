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«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР

05 июля 2019 17:41
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Новости Беларуси. О Великой Отечественной войне. К 75-летию освобождения Беларуси здесь появились фотографии Героев Советского Союза – уроженцев района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР -1

Всего в списке одиннадцать копыльчан. Это не только участники боевых действий, но и труженики тыла.

«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР -4

«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР -6

Андрей Летченя, старший научный работник Копыльского краеведческого музея:
Нами непосредственно разрабатываются уроки музейные в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Разработан маршрут «Тропами мужества» по местам боевой и партизанской славы, чтобы подрастающее поколение знало – мы являемся нацией победителей

«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР -9

На выставке можно найти и уникальные снимки. Кроме портретов героев, защищавших Родину, есть и фото местных врачей во время проведения операции.

«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР -12

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Андрей Летченя # Фотофакт

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