«Чтобы поколение знало – мы являемся нацией победителей». В Копыле открылась выставка фотографий Героев СССР

Новости Беларуси. О Великой Отечественной войне. К 75-летию освобождения Беларуси здесь появились фотографии Героев Советского Союза – уроженцев района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в списке одиннадцать копыльчан. Это не только участники боевых действий, но и труженики тыла.

Андрей Летченя, старший научный работник Копыльского краеведческого музея:

Нами непосредственно разрабатываются уроки музейные в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Разработан маршрут «Тропами мужества» по местам боевой и партизанской славы, чтобы подрастающее поколение знало – мы являемся нацией победителей