Одеться в зеленое, выпить виски в пабе: как еще встречают День Святого Патрика «по правилам»?

Новости мира. Ежегодно 17 марта отмечается День Святого Патрика — покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами Изумрудного острова. 17 марта часть жителей Аргентины, Великобритании, России, США, Японии и других стран становятся «немного ирландцами».

C личностью святого Патрика и его деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Так, считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей. В Ирландии действительно не обитают змеи. Ученые объясняют этот факт тем, что в период их распространения по территории различных материков Ирландия уже была островом. Кроме того, широкое распространение получила легенда о том, как он объяснял язычникам догмат о Троице на примере листка клевера (бог един в трех лицах, как три листка, растущие от одного стебля).

Также считается, что за твердость веры бог обещал Патрику, что Ирландия уйдет под воду за 7 лет до конца света, чтобы избежать горя и бедствий, и что святой сам будет судить ирландцев в день Страшного суда.

С празднованием Дня Святого Патрика связано множество различных традиций. К народным относится традиция распития хотя бы одной рюмки спиртного в каком-нибудь пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль. Существует так называемая «Чарка Патрика» ‑ единица измерения выпиваемого виски. До того, как выпить последний стакан виски, необходимо было положить в стакан трилистник. Это называлось «осушить трилистник». Выпив виски, трилистник полагалось бросить за спину через левое плечо: на счастье.

В этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Символами этого дня также считаются лепреконы, (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ).

В День Святого Патрика готовят особые блюда. Несмотря на то, что 17 марта, как правило, выпадает на Великий пост, в этот день готовят мясо: существует народное поверье, что в этот день Святой Патрик превращает все готовящееся мясо в рыбу. Традиционным блюдом является капуста с беконом или солониной. Кроме того, существует множество блюд, в приготовлении которых используются разные сорта пива.

В США же зародилась традиция дружески щипать тех, кто не одет 17 марта в зеленое. Кроме того, во многих американских городах существует традиция в День святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет. Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов.

Празднования в честь св. Патрика проходят также в Аргентине, Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.