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Пенсионерка принесла в РОВД Бреста уникальный револьвер

21 мая 2007 07:50
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Женщина попросила правоохранителей передать редкий экземпляр на хранение в музей. По предварительной оценке экспертов год изготовления револьвера 1870-й. А производитель - всемирно известная фирма по выпуску огнестрельного оружия "Кольт". Все эти данные еще предстоит подтвердить специальной экспертизе, после чего револьвер пополнит коллекцию одного из музеев Беларуси. Напомним, сейчас в Брестской области проходит месячник по добровольной сдаче оружия.
# Культура

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