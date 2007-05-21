Пенсионерка принесла в РОВД Бреста уникальный револьвер

Женщина попросила правоохранителей передать редкий экземпляр на хранение в музей. По предварительной оценке экспертов год изготовления револьвера 1870-й. А производитель - всемирно известная фирма по выпуску огнестрельного оружия "Кольт". Все эти данные еще предстоит подтвердить специальной экспертизе, после чего револьвер пополнит коллекцию одного из музеев Беларуси. Напомним, сейчас в Брестской области проходит месячник по добровольной сдаче оружия.