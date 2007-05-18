Музей - хранилище истории, культуры и искусства

Сегодня Международный день музеев.

Идея проведения этого праздника, который 18 мая широко отмечается во многих странах мира, впервые родилась в Москве в мае 1977 года на Генеральной конференции Международного совета музеев, действующего в рамках ЮНЕСКО.



Мероприятия, посвященные этой дате, должны привлечь внимание общественности и СМИ к музейному делу и судьбе историко-культурных ценностей. Эта проблема актуальна и для Беларуси. Ведь от абсолютного большинства богатейших старых музеев сегодня в республике остались только отдельные экспонаты. Часть музейных ценностей уничтожила война, другие же осели в музейных фондах России и Украины, Польши и Литвы, Германии и других стран.

В настоящее время в Беларуси реализуется Программа развития музейного дела до 2010 года. В соответствии с ней планируется реконструировать 53 музейных здания, компьютеризировать систему учета музейных фондов, создать единый Государственный каталог Музейного фонда Республики, а также открыть 24 новые музея.



Сегодня же все белорусские музеи будут работать бесплатно. Прийти на экскурсию можно будет даже ночью.