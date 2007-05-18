Православная церковь совершает празднование иконы Божьей Матери "Неупиваемая Чаша". В наше время эта икона стала одной из самых почитаемых. По традиции верующие просят у Пресвятой Богородицы защиты и исцеления родных и близких от алкоголизма. На иконе Богомладенец Иисус Христос написан стоящим в чаше. Молебны перед иконой "Божией матери" регулярно служатся во многих православных храмах Беларуси, в том числе в Свято-Петро-Павловском соборе Минска. В столице также действует храм, названный в честь этой иконы.