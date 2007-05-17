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Белорусские издания - на Варшавской книжной ярмарке

17 мая 2007 14:02
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17 мая там открылся 52-й международный книжный форум.В экспозиции Беларуси - новинки крупнейших государственных и частных издательств. Торжественная презентация белорусской экспозиции состоится завтра. А сегодня наша делегация встречается с учащимися и студентами белорусских школ и белорусского отделения Варшавского университета. Запланированы также встреча с работниками Варшавского музея литературы имени Мицкевича и вечер знакомства в Доме дружбы.
# Культура

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