«Пел не там, не те ноты» и «Ничего не помню. В состоянии аффекта»: «звёзды» Большого о первых выступлениях

Заслуженные «звёзды», признанные мэтры. Сегодня – уверенные в себе и в своём таланте.

Но каждый из них когда-то был новичком, делающим свои первые шаги по сцене Большого театра. О том, какими были эти первые выступления – мы расспросили у признанных мастеров сцены.

Виктор Менделев, солист Большого театра Беларуси:

Были какие-то нюансы, когда я пел не там, не те ноты. И пришлось как-то выпутываться. И, в конечном итоге, я пошёл к дирижёру на поклон, чтобы загладить свою вину. Потому что очень испугался, что я забыл, не те ноты спел. Но дирижёр вместо того, чтобы как-то меня поругать, просто похвалил за то, что я умело вышел из ситуации. И это меня подбодрило, чтобы дальше продолжать петь на сцене Большого театра Беларуси, что я делаю до сегодняшнего дня с удовольствием.

А вот ведущая солистка Большого Надежда Филиппова впервые вышла на сцену в 12 лет. Надежда Филиппова, ведущая балерина Большого театра Беларуси:

Помню точно, что это было в балете «Спящая красавица». Когда я ещё училась в начальных классах хореографического училища. Точно не скажу – то ли это была маленькая Аврора, то ли это были пажи маленькие. Но, конечно, это было очень волнительно. Первый выход на большую сцену, в Большом театре. Конечно, для ребёнка это было нечто такое – невероятное.

Илья Сильчуков – лирический баритон, любимец публики – впервые вышел на сцену в 2005 году в образе Евгения Онегина.

Илья Сильчуков, солист Большого театра Беларуси:

Я ничего не помню. В таком просто состоянии аффекта всё произошло. Первый раз – конечно, это волнительно. Действительно, не помню, что и как было. Вроде, хвалили потом, сказали, что первые Онегин и Ленский в своём естественном возрасте. Нам было тогда с Юрой Городецким 20 с небольшим. И спектакль понравился публике именно тем, что многие участники, кроме нас, были молодые-молодые, «зелёные»-«зелёные» певцы.

Балетмейстер-постановщик Александра Тихомирова – уроженка России. О Большом театре Беларуси она слышала с детства. Первая работа Александры Тихомировой на сцене Большого – это постановка «Эсмеральды» в 1999 году.

Александра Тихомирова, балетмейстер-постановщик Большого театра Беларуси:

На следующий год будет юбилей уже – 20 лет, как в репертуаре театра идёт «Эсмеральда». Балет, который мы делали вместе с Никитой Александровичем Долгушиным. И, в общем, я хочу сказать, что это – рекорд для спектакля. Означает то, что спектакль был сделан очень качественно.