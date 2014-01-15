Павел Яскевич, солист группы «ili-ili», рассказал, легко ли создать песню на белорусском языке и сделать ее популярной

16 декабря в 2013 во Дворце Республики прошло вручение III Национальной музыкальной премии. Лучшей белорусскоязычной песней названа композиция «Танчыць» группы «ili-ili».

Павел Яскевич, солист группы «ili-ili», артист Купаловского театра и кино, ответил на вопросы телеведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ты являешься лауреатом Национальной музыкальной премии в категории «Лучшая песня на белорусском языке». Легко создать песню на белорусском языке, сделать ее популярной, при этом пользуясь в жизни в основном русской речью?

Павел Яскевич:

Не только я лауреат — вся наша группа лауреат. Песня эта получилась так, что остальные участники группы были за границей в это время, там они написали песню на белорусском языке, сказав о том, что, как им показалось, именно за границей тянет разговаривать на родном языке.

Может группа «ili-ili» похвастаться чем-то еще, помимо Национальной премии?

Павел Яскевич:

В прошлом году, помимо Национальной премии, выиграли фестиваль в Польше. Заняли 1-е место.

1 февраля пройдет музыкальный марафон, где будет участвовать, в том числе и группа «ili-ili». Мы являемся соорганизаторами этого марафона. Мы ехали с гастролей, решили собрать людей: наши молодые, коренные группы, друг друга познакомить. Познакомить слушателей одних групп со слушателями других групп.

Мы стараемся исполнять песни, которые сами написали.

Чтобы познакомиться с нашей группой, лучше ходить на концерты. У нас есть много смешных песен, песен-пародий, хотелось бы чуть больше раскрыть себя для слушателя, показать, какие мы разные.

Что является стимулом, толчком к написанию песни?

Павел Яскевич:

Может быть, скажу слишком высокопарно, но в основном — это любовь. Она всегда является стимулом, чтобы писать песню.

За кем решающее слово в вашей группе? Бывают ли у вас конфликты, разногласия?

Павел Яскевич:

Не без этого, постоянно споры случаются. Мне кажется, что без споров не может родиться что-то настоящее.

Я знаю, ты артист театра имени Янки Купалы. Сейчас, в силу развития группы, музыка может стать для тебя приоритетом. Может так получиться, что театр и кино отойдут на второй план?

Павел Яскевич:

Я даже не знаю... Все может быть... Но, я думаю, что, если музыка сейчас и станет вдруг главной, то театр и кино все равно меня догонят... Буду делать мюзиклы.

Когда случилось так, что актерство заняло важное место в твоей жизни?

Павел Яскевич:

Все-таки актерство изначально тянуло одеяло. Сначала это был КВН, потом кружки в школе, где были музыкальные люди, глядя на которых тоже хотелось петь.