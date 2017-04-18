«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Академии музыки 18–21 апреля. Белорусская государственная академия музыки совместно с Республиканской гимназией-колледжем при Белорусской государственной академии музыки при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи впервые проводят уникальный творческий проект. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствовед, профессор, Андрей Иванов, художественный руководитель и дирижер студенческого симфонического оркестра.