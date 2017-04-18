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«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Академии музыки 18–21 апреля

18 апреля 2017 08:26
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«Пасхальный фестиваль» пройдёт в Академии музыки 18–21 апреля. Белорусская государственная академия музыки совместно с Республиканской гимназией-колледжем при Белорусской государственной академии музыки при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи впервые проводят уникальный творческий проект. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствовед, профессор, Андрей Иванов, художественный руководитель и дирижер студенческого симфонического оркестра.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Андрей Иванов # Екатерина Дулова

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