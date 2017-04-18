Прямой эфир

Светлане Немоляевой – 80 лет: с юбилеем народную артистку России поздравил Александр Лукашенко

18 апреля 2017 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ее называют хрустальной актрисой с металлическими нотками. Народная артистка России Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей.

Всенародное признание ей принесли фильмы Эльдара Рязанова. Зрителям хорошо запомнились ее героини в картинах «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные».

На театральной сцене Немоляева дебютировала в спектакле «Гамлет», в котором сыграла роль Офелии. Постановка обрела столько поклонников, что в репертуаре она была 8 лет подряд.

Впрочем, Немоляева осталась верной театральной сцене и сегодня убеждена, что вся ее жизнь – театр. В свой день рождения актриса тоже выйдет на подмостки и сыграет главную роль в премьерном спектакле, устроенном в ее честь.

Поздравления с юбилеем Светлане Немоляевой направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Александр Лукашенко # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов на СТВ
17 апреля 2017 08:09

Дипломанты Международного конкурса по чтению вслух «Живая классика» Дарья Романчук и Павел Шикунов на СТВ

Народный артист Беларуси Николай Скориков в программе «УТРО»
17 апреля 2017 07:18

Народный артист Беларуси Николай Скориков в программе «УТРО»

В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек
14 апреля 2017 11:23

В Минске поблагодарили лучших меценатов страны: дипломы получили более 70 человек